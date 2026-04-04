صدور هشدار زرد هواشناسی در قزوین

مدیرکل هواشناسی استان قزوین گفت: با توجه به گذر امواج حاصل از سامانه بارشی از بعدازظهر شنبه 15 فروردین تا اواخر وقت سه‌شنبه 18 فروردین شاهد بارش باران با احتمال تگرگ (به ویژه در ساعات عصر و شب) در پاره‌ای مناطق به ویژه استان قزوین خواهیم بود.

یوسف شیخ‌الملوکی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا از قزوین از صدور هشدار زرد شماره 3 مرکز پیش‌بینی هواشناسی استان خبر داد و گفت: با توجه به گذر امواج حاصل از سامانه بارشی از بعدازظهر شنبه 15 فروردین تا اواخر وقت سه‌شنبه 18 فروردین شاهد بارش باران با احتمال تگرگ (به ویژه در ساعات عصر و شب) در پاره‌ای مناطق به ویژه استان قزوین خواهیم بود.

وی با اشاره به وزش بادهای لحظه‌ای شدید و وقوع پدیده مه اضافه کرد: با توجه به کاهش دید افقی و لغزندگی جاده‌ها رعایت احتیاط لازم هنگام رانندگی در جاده‌های برون‌شهری و درون‌شهری ضروری است.

مدیرکل هواشناسی استان قزوین با بیان اینکه احتمال آب‌گرفتگی معابر عمومی وجود دارد، گفت: احتمال بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانه‌ها و مسیل‌ها هم متصور است و بنابراین مردم نباید در حاشیه رودخانه‌ها تردد و توقف کنند.

شیخ‌الملوکی افزود: با توجه به وزش بادهای نسبتاً شدید احتمال خسارت به سازه‌های سبک و موقت هم وجود دارد و به همین دلیل محکم کردن پوشش گلخانه‌ها و تابلوهای تبلیغاتی باید در دستور کار قرار گیرد.

وی ادامه داد: با توجه به این وضعیت هوا کوهنوردان باید از صعود به ارتفاعات خودداری کرده و کارفرمایان هم باید قید کار در فضای باز به ویژه در اماکن و نقاط مرتفع را بزنند.

مدیرکل هواشناسی استان تصریح کرد: با توجه به احتمال مسدودی راه‌های روستایی کوهستانی در اثر بارش برف اتخاذ تمهیدات لازم در بخش راهداری ضرورت دارد.

