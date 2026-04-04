English العربیه
تداوم فعالیت دستگاه‌های اجرایی استان کرمان طبق روال سابق تا اطلاع ثانوی / حضور 50 درصدی کارکنان

تداوم فعالیت دستگاه‌های اجرایی استان کرمان طبق روال سابق تا اطلاع ثانوی / حضور 50 درصدی کارکنان
معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری کرمان با صدور اطلاعیه‌ای بر تداوم فعالیت‌های کاری ادارات طبق روال سابق اشاره داشته و در این خصوص اعلام کرد: نحوه فعالیت ادارات و دستگاه‌های اجرایی این استان تا اطلاع ثانوی همانند گذشته ادامه دارد.

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه به نحوه فعالیت کاری اشاره شده و آمده است: بر اساس اطلاعیه پیشین معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری کرمان، نحوه فعالیت ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان کرمان همچنان تا اطلاع ثانوی بدون هیچگونه تغییر، تداوم خواهد داشت.

در اطلاعیه فوق عنوان شده است: فعالیت روزانه ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان کرمان از 5 فروردین سال جاری از ساعت 8 آغاز شده و تا ساعت 14 ادامه داشت. ادارات استان طبق قانون با حضوری 50 درصدی کارکنان فعالیت دارند و 50 درصد نیز دورکار خواهند بود.

در اطلاعیه معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری کرمان آمده است: حضور تمامی مدیران و معاونان ادارات و دستگاه‌های اجریی در محل کار الزامی است. همچنین طبق قانون بانوان شاغل در ادارات و دستگاه‌های اجرایی با نظر مدیر مربوط مجاز به دورکاری هستند.

اخبار مرتبط
