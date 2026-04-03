خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دستگیری عامل همکار با شبکه اینترنشنال در بابلسر

کد خبر : 1768871
لینک کوتاه کپی شد.

 در پی رصدهای دقیق اطلاعاتی پلیس امنیت عمومی مازندران، یک عامل همکار با شبکه تروریستی و صهیونیستی «اینترنشنال» در شهر بابلسر دستگیر شد.

به گزارش ایلنا، این فرد، با سوءاستفاده از بستر فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، اقدام به ارسال تصاویر مستند از ارسال فیلم حمله اسرائیل به مرکز نظامی بابلسر به سرکردگان این شبکه می‌کرد.

متهم در بازجویی‌های فنی پلیس به همکاری اطلاعاتی با رسانه معاند اینترنشنال و ارسال موقعیت و تصاویر از اماکن راهبردی اعتراف کرد.

کارشناسان امنیتی تأکید کرده‌اند که هرگونه همکاری با رسانه‌های معاند و جریان‌های تروریستی خارجی، به ویژه در قالب تهیه گزارش تصویری از اماکن حساس، جاسوسی محسوب شده و با برخورد قاطع و قانونی پلیس و دستگاه قضا مواجه خواهد شد.

شهروندان می‌توانند هرگونه موارد مشکوک در فضای حقیقی و مجازی را از طریق سامانه‌های ارتباطی پلیس امنیت عمومی یا شماره ۱۱۰ گزارش دهند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار