دستگیری عامل همکار با شبکه اینترنشنال در بابلسر
در پی رصدهای دقیق اطلاعاتی پلیس امنیت عمومی مازندران، یک عامل همکار با شبکه تروریستی و صهیونیستی «اینترنشنال» در شهر بابلسر دستگیر شد.
به گزارش ایلنا، این فرد، با سوءاستفاده از بستر فضای مجازی و شبکههای اجتماعی، اقدام به ارسال تصاویر مستند از ارسال فیلم حمله اسرائیل به مرکز نظامی بابلسر به سرکردگان این شبکه میکرد.
متهم در بازجوییهای فنی پلیس به همکاری اطلاعاتی با رسانه معاند اینترنشنال و ارسال موقعیت و تصاویر از اماکن راهبردی اعتراف کرد.
کارشناسان امنیتی تأکید کردهاند که هرگونه همکاری با رسانههای معاند و جریانهای تروریستی خارجی، به ویژه در قالب تهیه گزارش تصویری از اماکن حساس، جاسوسی محسوب شده و با برخورد قاطع و قانونی پلیس و دستگاه قضا مواجه خواهد شد.
شهروندان میتوانند هرگونه موارد مشکوک در فضای حقیقی و مجازی را از طریق سامانههای ارتباطی پلیس امنیت عمومی یا شماره ۱۱۰ گزارش دهند.