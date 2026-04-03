به گزارش ایلنا، سربازان گمنام امام زمان(عج) در اداره‌کل اطلاعات استان فارس در یک عملیات دقیق و اطلاعاتی موفق شدند تعدادی از عوامل خائن به وطن را که با رسانه‌های دشمن و شبکه‌های جاسوسی خارجی ارتباط داشتند، شناسایی و دستگیر کنند.

یکی از افراد دستگیر شده در بازجویی‌ها گفت: از ترامپ خواستم که به ایران حمله نظامی کند؛ یک توییت زده بودم و نوشته بودم بیایید کمک کنید؛ همچنین موقعیت‌های مهمی مانند مراکز سپاه، بسیج، حسینیه‌ها، کلانتری‌ها و... را برای دشمن ارسال کردم.

یک جاسوس دیگر در اعترافات خود بیان کرذ: از طریق ارتباط امن با شبکه اینترنشنال، به آنها پیام دادم که یک مرکز را بمباران کردند و رفتند؛ همچنین یک پیام مستقیم به صفحه اینستاگرام بنیامین نتانیاهو فرستادم.

اداره کل اطلاعات استان فارس تاکید کرد که امنیت کشور خط قرمز دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی است و با هرگونه همکاری با دشمنان و رسانه‌های معاند به طور قاطع و بدون اغماض برخورد خواهد شد.

