به گزارش ایلنا، اکبر بهنام‌جو افزود: در پی حملات دشمن آمریکایی و رژیم صهیونیستی به مناطق مسکونی استان قم، حدود 2100 واحد مسکونی آسیب دیده‌اند که از این تعداد، 850 واحد صرفاً دچار شکستگی شیشه شده بودند. در آخرین مورد، تنها چند ساعت پس از حادثه، اقدامات لازم برای نصب شیشه‌ها انجام شد.

وی ادامه داد: با حضور نیروهای جهادی، بسیج، شهرداری و مشارکت خیرین، عملیات بازسازی واحدهای مسکونی آسیب‌دیده در قم آغاز شده است. در هر منطقه‌ای از استان قم که مورد حمله دشمنان قرار می‌گیرد، بلافاصله میز خدمت راه‌اندازی می‌شود تا شهروندان بدون سردرگمی خدمات مورد نیاز خود را دریافت کنند.

استاندار قم به اقدامات انجام شده برای اسکان آسیب‌دیدگان اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: در این راستا با اقدامات انجام شده از سوی تیم مدیریتی ارشد استان، تمهیداتی از جمله اسکان موقت با استفاده از ظرفیت ادارات، رهن منازل و کمک خیرین برای آسیب‌ددیگان از جنگ رمضان در نظر گرفته شده است.

بهنام‌جو به تشکیل قرارگاه حضرت معصومه (س) از دوران جنگ تحمیلی 12 روزه در استان قم اشاره داشته و در این رابطه تصریح کرد: این قرارگاه در جنگ رمضان نیز فعالیت‌های کاری خود را از سر گرفته است. قرارگاه حضرت معصومه نقش مهمی در مدیریت شرایط به وجود آمده ناشی از جنگ در این استان ایفا می‌کند.

وی به راه‌اندازی پویش کمک کارمندان دولت به جنگ اشاره کرده و در این خصوص بیان داشت: در این پویش، کارکنان دولت بخشی از حقوق ماهانه خود را برای تأمین هزینه‌های جنگ اختصاص می‌دهند. این پویش در راستای تأمین هزینه‌های ناشی از جنگ راه‌اندازی شده و کارکنان دولت نیز در آن مشارکت دارند.

انتهای پیام/