به گزارش ایلنا، مرتضی حیدری به تشریح جزئیات خبر این حادثه تروریستی پرداخته و در این خصوص افزود: ساعاتی پیش یکی از نقاط استان قم که در محدوده‌ای خارج از شهر قرار دارد، مورد حمله ددمنشانه دشمنان متجاوز آمریکایی و رژیم صهیونیستی قرار گرفته است.

وی به بررسی جزئیات این حادثه از سوی دستگاه‌های امنیتی و امداد اشاره کرده و ادامه داد: جزئیات این حادثه تروریستی در دست بررسی است. در این راستا دستگاه‌های امنیتی، امدادی و اجرایی استان برای بررسی ابعاد این حادثه و مدیریت وضعیت در آماده‌باش کامل هستند.

