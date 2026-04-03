معاون سیاسی استانداری قم خبر داد:
حمله دشمن به منطقهای خارج از محدوده شهر قم در شمال استان / خسارات انسانی دریافت نشده است
معاون سیاسی و امنیتی استانداری قم گفت: دشمنان متجاوز آمریکایی و رژیم صهیونیستی به یکی از مناطق خارج از محدوده شهری این استان در شمال قم حمله کردند. این حمله در یکی از مناطق غیرمسکونی رخ داده و تاکنون گزارشی از خسارات انسانی دریافت نشده است.
به گزارش ایلنا، مرتضی حیدری به تشریح جزئیات خبر این حادثه تروریستی پرداخته و در این خصوص افزود: ساعاتی پیش یکی از نقاط استان قم که در محدودهای خارج از شهر قرار دارد، مورد حمله ددمنشانه دشمنان متجاوز آمریکایی و رژیم صهیونیستی قرار گرفته است.
وی به بررسی جزئیات این حادثه از سوی دستگاههای امنیتی و امداد اشاره کرده و ادامه داد: جزئیات این حادثه تروریستی در دست بررسی است. در این راستا دستگاههای امنیتی، امدادی و اجرایی استان برای بررسی ابعاد این حادثه و مدیریت وضعیت در آمادهباش کامل هستند.