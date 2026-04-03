خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فعالیت ادارات استان زنجان از 15 فروردین با حضور 30 درصدی کارکنان

فعالیت ادارات استان زنجان از 15 فروردین با حضور 30 درصدی کارکنان
کد خبر : 1768825
لینک کوتاه کپی شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری زنجان گفت: به استناد بخشنامه سازمان امور اداری و استخدامی، فعالیت تمامی دستگاه‌های اجرایی، ادارات دولتی، سازمان‌ها، نهادهای عمومی و دستگاه‌های اجرایی در این استان تا اطلاع ثانوی به صورت 30 درصد حضوری و 70 درصد دورکاری است.

به گزارش ایلنا، کاوه حقیقی افزود: ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی استان زنجان از 8 تا 14 تعیین شده است. واحدهای عملیاتی دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های خدمات‌رسان، شهرداری‌ها، مراکز بهداشتی درمانی، مراکز نظامی، انتظامی و امنیتی از شمول این بخشنامه مستثنی شده‌اند.

وی ادامه داد: به استناد مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان زنجان، فعالیت تمامی ادارت دولتی، سازمان‌ها، نهادهای عمومی و دستگاه‌های اجرایی، بیمه‌ها و بانک‌ها (به استثنای شعبات کشیک) در روزهای پنجشنبه تا اطلاع ثانوی با استفاده از ظرفیت دورکاری اجرایی خواهد شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری زنجان اظهار داشت: فعالیت تحصیلی مدارس، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی تابع تصمیمات وزارتخانه‌های مربوطه آنها است و تا اطلاع ثانوی به صورت مجازی خواهد بود. تصمیم‌گیری در خصوص موارد خواص بر عهده هیئت‌های امنا است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار