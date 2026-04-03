فعالیت ادارات استان زنجان از 15 فروردین با حضور 30 درصدی کارکنان

به گزارش ایلنا، کاوه حقیقی افزود: ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی استان زنجان از 8 تا 14 تعیین شده است. واحدهای عملیاتی دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های خدمات‌رسان، شهرداری‌ها، مراکز بهداشتی درمانی، مراکز نظامی، انتظامی و امنیتی از شمول این بخشنامه مستثنی شده‌اند.

وی ادامه داد: به استناد مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان زنجان، فعالیت تمامی ادارت دولتی، سازمان‌ها، نهادهای عمومی و دستگاه‌های اجرایی، بیمه‌ها و بانک‌ها (به استثنای شعبات کشیک) در روزهای پنجشنبه تا اطلاع ثانوی با استفاده از ظرفیت دورکاری اجرایی خواهد شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری زنجان اظهار داشت: فعالیت تحصیلی مدارس، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی تابع تصمیمات وزارتخانه‌های مربوطه آنها است و تا اطلاع ثانوی به صورت مجازی خواهد بود. تصمیم‌گیری در خصوص موارد خواص بر عهده هیئت‌های امنا است.

انتهای پیام/