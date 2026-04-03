سرهنگ حسین تقی‌خانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در قزوین با بیان اینکه طبق پیش‌بینی از صبح امروز با ترافیک پرحجم در محورهای آزادراهی استان به سمت پایتخت و استان البرز مواجه هستیم، گفت: هر چه به ساعت بعدازظهر و شب نزدیک می‌شویم، این ترافیک پرحجم‌تر خواهد شد.

وی با بیان اینکه روز طبیعت را بدون تصادف فوتی سپری کردیم، اضافه کرد: حدود 50 درصد حوادث جاده‌ای که در طرح ترافیک نوروزی امسال اتفاق افتاده، تک‌وسیله‌ای بوده که شامل خروج از جاده، واژگونی و برخورد با شیء ثابت بوده است.

فرمانده پلیس راه استان قزوین تصریح کرد: بنابراین اگر این رانندگان مقررات را رعایت می‌کردند، بدون توجه به نحوه رانندگان می‌توانستند بدون حادثه سفرشان را به پایان برسانند.

تقی‌خانی افزود: یکی از عمده دلایلی که در سفرهای نوروزی منجر به تصادف می‌شود، رانندگی در حالت خواب‌آلودگی و سختگی است و بنابراین از رانندگان می‌خواهیم قبل از شروع سفر استراحت کافی را داشته باشند و با حالت هوشیار و سرحال به رانندگی بپردازند.

وی ادامه داد:‌ با توجه به ترافیکی که در سطح معابر داریم، ممکن است رانندگان مجبور به توقف در ترافیک باشند، بنابراین از رانندگان انتظار داریم که با صبر و حوصله رانندگی کرده و از رانندگی تهاجمی و عبور از لاین‌های اضطرار ویژه خودروهای امدادی اجتناب کنند.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان تصریح کرد: گاهی مشاهده می‌شود که رانندگان برای یک تصادف خسارتی بسیارجزئی در سطح راه توقف می‌کنند که این امر در آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها می‌تواند باعث ایجاد سوانح ثانویه شود و بسیار خطرناک است.

تقی‌خانی افزود: علاوه بر آن گره‌های ترافیکی چندکیلومتری ایجاد می‌کند. خواهش می‌کنیم اگر تصادف خسارتی اتفاق افتاد، رانندگان برابر تکلیف قانونی خودشان وسیله نقلیه را از سطح راه کنار ببرند و با پلیس و دستگاه‌های امدادی تماس بگیرند تا در اسرع وقت برای خدمت‌رسانی حاضر شوند.

