رئیس پلیس راه قزوین:
نیمی از تصادفات جادهای نوروز امسال تکوسیلهای بوده است
رئیس پلیس راه استان قزوین گفت: حدود 50 درصد حوادث جادهای که در طرح ترافیک نوروزی امسال اتفاق افتاده، تکوسیلهای بوده که شامل خروج از جاده، واژگونی و برخورد با شیء ثابت بوده است.
سرهنگ حسین تقیخانی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا در قزوین با بیان اینکه طبق پیشبینی از صبح امروز با ترافیک پرحجم در محورهای آزادراهی استان به سمت پایتخت و استان البرز مواجه هستیم، گفت: هر چه به ساعت بعدازظهر و شب نزدیک میشویم، این ترافیک پرحجمتر خواهد شد.
وی با بیان اینکه روز طبیعت را بدون تصادف فوتی سپری کردیم، اضافه کرد: حدود 50 درصد حوادث جادهای که در طرح ترافیک نوروزی امسال اتفاق افتاده، تکوسیلهای بوده که شامل خروج از جاده، واژگونی و برخورد با شیء ثابت بوده است.
فرمانده پلیس راه استان قزوین تصریح کرد: بنابراین اگر این رانندگان مقررات را رعایت میکردند، بدون توجه به نحوه رانندگان میتوانستند بدون حادثه سفرشان را به پایان برسانند.
تقیخانی افزود: یکی از عمده دلایلی که در سفرهای نوروزی منجر به تصادف میشود، رانندگی در حالت خوابآلودگی و سختگی است و بنابراین از رانندگان میخواهیم قبل از شروع سفر استراحت کافی را داشته باشند و با حالت هوشیار و سرحال به رانندگی بپردازند.
وی ادامه داد: با توجه به ترافیکی که در سطح معابر داریم، ممکن است رانندگان مجبور به توقف در ترافیک باشند، بنابراین از رانندگان انتظار داریم که با صبر و حوصله رانندگی کرده و از رانندگی تهاجمی و عبور از لاینهای اضطرار ویژه خودروهای امدادی اجتناب کنند.
رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان تصریح کرد: گاهی مشاهده میشود که رانندگان برای یک تصادف خسارتی بسیارجزئی در سطح راه توقف میکنند که این امر در آزادراهها و بزرگراهها میتواند باعث ایجاد سوانح ثانویه شود و بسیار خطرناک است.
تقیخانی افزود: علاوه بر آن گرههای ترافیکی چندکیلومتری ایجاد میکند. خواهش میکنیم اگر تصادف خسارتی اتفاق افتاد، رانندگان برابر تکلیف قانونی خودشان وسیله نقلیه را از سطح راه کنار ببرند و با پلیس و دستگاههای امدادی تماس بگیرند تا در اسرع وقت برای خدمترسانی حاضر شوند.