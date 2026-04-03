پیکر دریابان شهید علیرضا تنگسیری در آبادان به خاک سپرده شد

مردم شهیدپرور و عشایر ولایتمدار آبادان و شهرستان‌های مجاور، پیکر مطهر سردار دریابان شهید علیرضا تنگسیری را بر دستان خود تا گلزار شهدای آبادان تشییع کردند، در نهایت، پیکر مطهر این شهید در کنار همرزمانش آرام گرفت.

در این مراسم، عشایر عرب منطقه با در دست داشتن بیرق‌های خود، حضوری گسترده داشتند. همچنین جمعی از اهالی شهر بصره عراق نیز در این مراسم حضور یافتند.

در مسیر تشییع، بیش از ۵۰ ایستگاه صلواتی از شرکت‌کنندگان در مراسم پذیرایی کردند.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه آبادان بر پیکر مطهر این شهید نماز اقامه نمود.

سیدمحمدرضا موالی‌زاده، استاندار خوزستان، فرماندار آبادان، و ائمه جمعه شهرهای آبادان، اروندکنار و چوئبده از دیگر حاضران در این مراسم بودند.

شهید دریابان پاسدار علیرضا تنگسیری پس از عمری مجاهدت و استقامت، هنگام ساماندهی و تقویت نیروها برای ایجاد سپر دفاعی در برابر حملات هوایی دشمن آمریکایی-صهیونیستی، به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

شهید علیرضا تنگسیری در تنگستان به دنیا آمد و دوران کودکی و نوجوانی خود را در روستای خزعل‌آباد و نهر علیشیر اروندکنار آبادان سپری کرد.