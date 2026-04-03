برآورد خسارات به ابنیه و اولویت‌بندی جبران آن‌ها در کمیسیون عمران مجلس

عضو کمیسون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: برآورد خسارات به ابنیه و اولویت‌بندی جبران آن‌ها را در کمیسیون عمران در دستور کار قرار داده‌ایم.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، علیرضا نوین امروز جمعه در بازدید از واحدهای صنعتی و زیرساختی بمباران شده توسط دشمن آمریکایی صهیونیستی، از پیگیری تسریع در بازسازی این واحدها خبر داد.

وی با اشاره به برنامه چند دهه‌ای دشمن برای تضعیف ایران و ایجاد وابستگی به غرب، حمله به زیرساخت‌ها را از مصادیق این برنامه شیطانی دانست.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که دوره بازسازی اهتمام ویژه مسئولین اجرایی را می‌طلبد، عنوان کرد: قطعا جبران خسارات وارده بر مناطق مسکونی و واحدهای بخش خصوصی مقدم بر دیگر مسایل خواهد بود.

وی، همدلی ملت ایران را زمینه‌ساز ایجاد انگیزه برای رشد و جهش اقتصادی در دوره رهبر سوم انقلاب اسلامی دانست و اعلام کرد: با خروج نیروهای متجاوز از منطقه، شاهد رونق و توسعه منطقه با محوریت ایران اسلامی خواهیم بود.

