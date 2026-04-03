یک نفر در بناب به قتل رسید

به گزارش ایلنا به نقل از پلیس، در پی اعلام یک فقره نزاع و درگیری در یکی از روستاهای شهرستان بناب و انتقال مجروحان درگیری به بیمارستان و فوت یکی از مجروحان در بیمارستان، بررسی موضوع و دستگیری قاتل در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.

با تحقیقات پلیس، قاتل در کمتر از یک ساعت دستگیر شد و به بزه ارتکابی اعتراف کرد.

قاتل با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضائی شد.

