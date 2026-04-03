به گزارش ایلنا از البرز، جواد چپردار با اشاره به حملات روز گذشته به پل B1 اظهار داشت: همت جوانان و مدیریت شهری پل ها را دوباره می سازد.بارها ثابت نموده ایم که پرچم استقامت،مردانگی و ایستادگی در این مرز و بوم هرگز زمین نمانده است.

وی تصریح کرد: فرزندان برومند کرج همواره مورد بغض دشمن بوده‌اند و خاطرات ایام دلاوری رزمندگان لشگر ده سیدالشهدا در خاکریز هشت سال دفاع مقدس تا توانمندی کم نظیر مدیریت شهری در عمران و آبادانی این شهر به ویژه ساخت بلندترین پل‌های منطقه همواره اسباب افتخار و بالندگی شهروندان، عجز دشمن و ماندگاری ما بوده است.

رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر کرج بیان کرد: تاریخ گواه آنست که پرچم افتخارات این شهر همیشه بالاست، پل‌ها را دوباره می‌سازیم ولیکن اعتماد ملت‌های آزاده جهان به آمریکا، اعتبار درهم شکسته استکبار جهانی و رویای بر باد رفته صهیونیزم در منطقه هرگز، ساخته یا مقدور نمی‌شود.

چپردار خاطرنشان کرد: موشک، بمب و تجاوز شاید توانسته باشد بخشی از سازه‌های بتن و فلز در پل B1 را موقت درهم شکسته باشد ولی عزم و اراده ما در سازندگی و مدیریت جهادی مستحکمتر می‌شود.

وی یادآور شد: حقیقت آنست که هرجا دشمن در رویارویی با رزمندگان و مقاومت کم می‌آورد، خود را انتحاری به سازه‌های بتن، فلز،ساختمان یا دیوار می‌زند.

به گفته عضو شورای اسلامی شهر کرج؛ تهاجم و تخریب پل B1 و شهادت مظلومانه شهروندان سند آشکار تجاوز غیر قانونی یک دولت متخاصم علیه ملت ایران و سازه های شهری است که حتماً باید از طرق مقتضی، پیگیری حقوقی و بین المللی شود.

وی در پایان گفت: ما بی تردید با سربلندی، وحدت و مقاومت و به فضل الهی و برکت خون شهدای دفاع مقدس پیروزیم.

انتهای پیام/