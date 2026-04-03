خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ممنوعیت تردد از کرج و آزادراه تهران_شمال به سمت مازندران

کد خبر : 1768770
لینک کوتاه کپی شد.

رییس پلیس راه البرز از ممنوعیت تردد از کرج و آزادراه تهران -شمال به سمت مازندران خبر داد.

به گزارش ایلنا از البرز، سرهنگ پیمان کرمی با اشاره به محدودیت‌های ترافیکی، اظهار کرد: ممنوعیت تردد از جاده کرج_چالوس و آزادراه تهران_شمال به سمت استان مازندران  با توجه به بازگشت مسافران نوروزی از شهرهای شمالی کشور ایجاد شده است.

وی گفت: تردد وسایل نقلیه از سه ساعت دیگر با اعلام ماموران پلیس راه در محل ، از مرزن آباد به سمت کرج و تهران یک طرفه می شود.

کرمی افزود: در زمان حاضر تردد از میدان امیرکبیر کرج تا شهرستانک در جاده کرج - چالوس فقط برای افراد بومی میسر است.

رئیس پلیس راه البرز اشاره به اینکه اکنون ترافیک از مرزن آباد به سمت تهران و کرج سنگین است، گفت: مسافران برای سفر به استانهای شمالی ازمحورهای جایگزین استفاده کنند .

وی همچنین از مسافران خواست زمان سفرخود را مدیریت کرده از ترافیک سنگین تر پیشگیری شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار