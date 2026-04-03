ممنوعیت تردد از کرج و آزادراه تهران_شمال به سمت مازندران

به گزارش ایلنا از البرز، سرهنگ پیمان کرمی با اشاره به محدودیت‌های ترافیکی، اظهار کرد: ممنوعیت تردد از جاده کرج_چالوس و آزادراه تهران_شمال به سمت استان مازندران با توجه به بازگشت مسافران نوروزی از شهرهای شمالی کشور ایجاد شده است.

وی گفت: تردد وسایل نقلیه از سه ساعت دیگر با اعلام ماموران پلیس راه در محل ، از مرزن آباد به سمت کرج و تهران یک طرفه می شود.

کرمی افزود: در زمان حاضر تردد از میدان امیرکبیر کرج تا شهرستانک در جاده کرج - چالوس فقط برای افراد بومی میسر است.

رئیس پلیس راه البرز اشاره به اینکه اکنون ترافیک از مرزن آباد به سمت تهران و کرج سنگین است، گفت: مسافران برای سفر به استانهای شمالی ازمحورهای جایگزین استفاده کنند .

وی همچنین از مسافران خواست زمان سفرخود را مدیریت کرده از ترافیک سنگین تر پیشگیری شود.

