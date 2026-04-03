خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان:

انبار امدادی هلال‌احمر بوشهر هدف حمله دشمن قرار گرفت

کد خبر : 1768759
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان بوشهر گفت: براثر اصابت پرتابه دشمن صهیونیستی- آمریکایی به انبار امدادی هلال‌احمر در این استان ۲کانتینر و ۲ خودروی امدادی تخریب شد.

به گزارش ایلنا، احسان ایزدپناه، روز جمعه در گفت وگو با خبرنگاران افزود: ساعت پنج بامداد امروز در حمله پهپادی مستقیم به انبار امدادی جمعیت هلال‌احمر استان بوشهر در منطقه چغادک ۲ دستگاه کانتینر امدادی تخریب شد.

وی یادآورشد: همچنین براثر این حمله۲ دستگاه اتوبوس و خودروی امدادی تخریب شده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان بوشهر با محکوم کردن این جنایات تصریح کرد: حمله به انبار امدادی هلال‌احمر درحالی صورت گرفته که طبق کنوانسیون‌های ژنو و قواعد و اصول حقوق بین‌الملل بشردوستانه، هدف قرار دادن تجهیزات و زیرساخت‌های امدادی ممنوع است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار