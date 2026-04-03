به گزارش ایلنا، احسان ایزدپناه، روز جمعه در گفت وگو با خبرنگاران افزود: ساعت پنج بامداد امروز در حمله پهپادی مستقیم به انبار امدادی جمعیت هلال‌احمر استان بوشهر در منطقه چغادک ۲ دستگاه کانتینر امدادی تخریب شد.

وی یادآورشد: همچنین براثر این حمله۲ دستگاه اتوبوس و خودروی امدادی تخریب شده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان بوشهر با محکوم کردن این جنایات تصریح کرد: حمله به انبار امدادی هلال‌احمر درحالی صورت گرفته که طبق کنوانسیون‌های ژنو و قواعد و اصول حقوق بین‌الملل بشردوستانه، هدف قرار دادن تجهیزات و زیرساخت‌های امدادی ممنوع است.

