خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون اقتصادی استاندار لرستان:

بانک‌های استان از شنبه با همه ظرفیت فعالیت می‌کنند

کد خبر : 1768748
لینک کوتاه کپی شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان گفت: بانک‌های استان از شنبه با همه ظرفیت و به صورت ۱۰۰درصد فعال می‌شوند.

به گزارش ایلنا، امید امیدی شاه آباد اظهارداشت: از روز شنبه ۱۵ فروردین‌ماه همه شعب بانک‌های استان لرستان با ۱۰۰درصد ظرفیت فعال هستند و به شهروندان خدمات لازم را ارائه خواهند داد. 

وی ادامه‌داد: با تصمیم استاندار محترم و شورای هماهنگی بانک‌های استان، کلیه شعب بانکی استان از پانزدهم فروردین به صورت ۱۰۰ درصد فعال خواهند بود. 

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان خاطرنشان کرد: از ابتدای جنگ تحمیلی اخیر تاکنون نیز کلیه شعب بانکی استان با بیش از ۵۰ درصد ظرفیت فعال بوده‌اند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار