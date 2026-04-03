به گزارش ایلنا، امید امیدی شاه آباد اظهارداشت: از روز شنبه ۱۵ فروردین‌ماه همه شعب بانک‌های استان لرستان با ۱۰۰درصد ظرفیت فعال هستند و به شهروندان خدمات لازم را ارائه خواهند داد.

وی ادامه‌داد: با تصمیم استاندار محترم و شورای هماهنگی بانک‌های استان، کلیه شعب بانکی استان از پانزدهم فروردین به صورت ۱۰۰ درصد فعال خواهند بود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان خاطرنشان کرد: از ابتدای جنگ تحمیلی اخیر تاکنون نیز کلیه شعب بانکی استان با بیش از ۵۰ درصد ظرفیت فعال بوده‌اند.

انتهای پیام/