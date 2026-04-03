ترافیک سنگین در محورهای شمالی مازندران؛ اجرای محدودیتهای ترافیکی در مسیرهای منتهی به تهران
رئیس پلیس راه مازندران از ترافیک سنگین در محورهای کندوان، هراز و سوادکوه به سمت استان تهران خبر داد و گفت: با هدف مدیریت ترافیک، محدودیتهای مقطعی و یکطرفه در برخی محورهای مواصلاتی شمالی اعمال میشود.
سرهنگ هادی عبادی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا از ترافیک سنگین در محورهای کندوان، هراز و سوادکوه به سمت استان تهران خبر داد.
وی با اشاره به وجود حدود ۸ کیلومتر ترافیک متوقف در چهار لاین عبوری در آزادراه و محدوده خروجی مرزنآباد به سمت حوزه تهران، اظهار داشت: با هماهنگی فرمانده انتظامی استان و پلیس راه فراجا، از ساعت ۱۰ صبح انسداد مسیر جنوب به شمال در منطقه یک تهران و آزادراه و همچنین در استان البرز اجرا میشود.
عبادی افزود: تردد از ساعت ۱۰ صبح به سمت شمال ممنوع شده و از ساعت ۱۲ نیز از خروجی پل زنگوله، ابتدای حوزه استان مازندران، به سمت استان البرز و تهران، طرح یکطرفه اجرا خواهد شد.
رئیس پلیس راه مازندران همچنین گفت: در محور هراز نیز در محدوده پلیسراه، آباسک و گزنک به سمت پلور، یکطرفه کوتاهمدت اعمال میشود و این محدودیتها تا ساعت ۱۲ شب و بازگشت شرایط به حالت عادی ادامه خواهد داشت.