ترافیک سنگین در محورهای شمالی مازندران؛ اجرای محدودیت‌های ترافیکی در مسیرهای منتهی به تهران

ترافیک سنگین در محورهای شمالی مازندران؛ اجرای محدودیت‌های ترافیکی در مسیرهای منتهی به تهران
رئیس پلیس راه مازندران از ترافیک سنگین در محورهای کندوان، هراز و سوادکوه به سمت استان تهران خبر داد و گفت: با هدف مدیریت ترافیک، محدودیت‌های مقطعی و یک‌طرفه در برخی محورهای مواصلاتی شمالی اعمال می‌شود.

سرهنگ هادی عبادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا از ترافیک سنگین در محورهای کندوان، هراز و سوادکوه به سمت استان تهران خبر داد.

وی با اشاره به وجود حدود ۸ کیلومتر ترافیک متوقف در چهار لاین عبوری در آزادراه و محدوده خروجی مرزن‌آباد به سمت حوزه تهران، اظهار داشت: با هماهنگی فرمانده انتظامی استان و پلیس راه فراجا، از ساعت ۱۰ صبح انسداد مسیر جنوب به شمال در منطقه یک تهران و آزادراه و همچنین در استان البرز اجرا می‌شود.

عبادی افزود: تردد از ساعت ۱۰ صبح به سمت شمال ممنوع شده و از ساعت ۱۲ نیز از خروجی پل زنگوله، ابتدای حوزه استان مازندران، به سمت استان البرز و تهران، طرح یک‌طرفه اجرا خواهد شد.

رئیس پلیس راه مازندران همچنین گفت: در محور هراز نیز در محدوده پلیس‌راه، آب‌اسک و گزنک به سمت پلور، یک‌طرفه کوتاه‌مدت اعمال می‌شود و این محدودیت‌ها تا ساعت ۱۲ شب و بازگشت شرایط به حالت عادی ادامه خواهد داشت.

 

