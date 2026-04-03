به گزارش ایلنا در متن اطلاعیه شرکت توزیع نیروی برق استان البرز، آمده است:

«با تلاش‌ شبانه روزی تیم‌های راهبری شبکه و تیم‌های عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق استان البرز، خاموشی‌های ٩٠ درصد از مشترکین مسیر جاده چالوس رفع گردید، لذا با توجه به آسیب به بخش‌هایی از شبکه برق و محدودیت در تأمین انرژی و با هدف پایداری شبکه و تأمین برق کلیه مشترکین منطقه، از ساکنین محترم مسیر جاده چالوس درخواست می‌گردد پس از وصل شدن برق، مصرف برق خود را کاهش دهند و از هرگونه استفاده غیرضروری از لوازم برقی پرمصرف اجتناب نمایند.»

