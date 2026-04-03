عضو شورای شهر کرج:
حمله به پل B1 در محدوده تفرجگاه پارکرود محکوم است
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای اسلامی شهر کرج، با محکومکردن حملات آمریکایی–صهیونیستی به کشور عزیزمان و حمله به پل B1 در محدوده پارکرود، این اقدام را تلاشی مذبوحانه برای آسیبزدن به نماد توان مهندسی و اراده ملی ایرانیان دانست و تأکید کرد: پل را دوباره خواهیم ساخت و آبادانی ایران متوقف نخواهد شد.
به گزارش ایلنا از البرز،.علیرضا رحیمی محمودآبادی، رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای اسلامی شهر کرج، پس از بازدید از محل حمله دشمن به پل B1، این اقدام را نشانه کینهتوزی دشمنان نسبت به پیشرفت مهندسی ایران دانست و گفت: پل B1 که در محدوده تفرجگاه پارکرود و به عنوان بلندترین پل خاورمیانه شناخته میشود، نماد تلاش و اراده ایرانیان است و دشمنان تاب دیدن این پیشرفت را ندارند که امروز با حرکتی احمقانه و دیوانه بار طی دو مرتبه مورد هدف قرار گرفت.
وی با اشاره به اظهارات اخیر رئیسجمهور آمریکا مبنی بر بازگرداندن ایران به «عصر حجر» خاطرنشان کرد: عصر حجر، به معنای بازگشت به سنگ و چوب نیست؛ بلکه عصری است که حاکمان منحرف غربی با بیرحمی تمام، انسانیت را ذبح کرده و به کودککشی عادت کردهاند و در ان غلت میزنند. ملت متمدن ایران با ایمان، صبر و وحدت، مسیر آبادانی خود را ادامه میدهد.
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر کرج تأکید کرد: پلها و خانههایی که دشمن تخریب کرده، بار دیگر و با همت همین مردم بازسازی خواهد شد. تفاوت میان ایرانِ متمدن و رژیمهای جعلی دشمن این است که ما از دل ویرانی، دوباره آبادانی میسازیم.
رحیمی با اشاره به افزایش همبستگی مردمی در روزهای پس از حمله گفت: هر چه از این جنگ تحمیلی میگذرد، صدای طبل یأس بدخواهان خاموشتر و بانگ ایمان و امید ملت ایران رساتر میشود.