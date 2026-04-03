خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اعلام نحوه فعالیت ادارات، مدارس، دانشگاه ها و مراکز آموزشی در آذربایجان غربی
کد خبر : 1768699
لینک کوتاه کپی شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار آذربایجان‌غربی، نحوه فعالیت ادارات، مدارس و دانشگاه‌های استان را از روز شنبه ۱۵ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ تا اطلاع ثانوی اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، خضر کاک‌درویشی با اشاره به لزوم تداوم خدمات‌رسانی به مردم و حفظ امنیت و آرامش کارکنان دستگاه‌های اجرایی در شرایط کنونی، اظهار کرد:ساعت کاری ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان از ساعت ۸ صبح تا ۱۴ تعیین شده و دورکاری در روزهای پنجشنبه نیز تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت.

وی افزود: تمامی دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌ها و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی از روز شنبه ۱۵ فروردین با حضور ۲۰ درصد کارکنان به‌صورت حضوری فعالیت خواهند کرد و سایر کارکنان با تشخیص بالاترین مقام دستگاه، به‌صورت دورکاری به انجام وظایف می‌پردازند.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار آذربایجان‌غربی ادامه داد: فعالیت تمامی بانوان شاغل در استان نیز تا اطلاع ثانوی به‌صورت دورکاری خواهد بود و در دستگاه‌هایی که امکان دورکاری کامل بانوان وجود ندارد, اولویت با بانوان باردار، سرپرست خانوار، دارای فرزند زیر ۶ سال، دارای فرزند مقطع ابتدایی، معلولان و کارکنان دارای بیماری‌های قلبی، ریوی و صعب‌العلاج است.

کاک‌درویشی تأکید کرد:مدیران دستگاه‌ها موظف هستند در تقسیم دورکاری، عدالت را میان کارکنان رعایت کرده و شرایطی فراهم کنند که همه کارکنان به‌صورت نوبتی از امکان دورکاری یا حضور در محل کار بهره‌مند شوند.

وی درباره نحوه فعالیت بانک‌ها نیز گفت: واحدهای پشتیبان، ستادی و فنی بانک‌ها با ۲۰ درصد نیرو فعال خواهند بود و حداقل ۵۰ درصد شعب بانک‌ها در تمامی شهرهای استان، به‌همراه شعب ارزی و شعب دارای صندوق امانات، موظف به ارائه خدمات هستند. همچنین شعب منتخب بانک‌ها در روزهای پنجشنبه به‌صورت کشیک فعالیت خواهند داشت.

به گفته معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار آذربایجان‌غربی، تمامی مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز علمی و آموزشی به‌صورت مجازی فعالیت می‌کنند و مهدهای کودک نیز تا اطلاع ثانوی تعطیل خواهند بود.

وی اضافه کرد: واحدهای عملیاتی دستگاه‌های خدمات‌رسان، شهرداری‌ها، آتش‌نشانی، مراکز درمانی، امدادی، بیمارستان‌ها، حمل‌ونقل عمومی، نظامی، انتظامی و امنیتی از شمول این بخشنامه مستثنی هستند.

کاک‌درویشی خاطرنشان کرد: همچنین تمامی رده‌های مدیریتی استان شامل مدیریت پایه، میانی و ارشد نیز از دورکاری مستثنی بوده و موظف به حضور در محل کار هستند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار