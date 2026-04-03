۲ نفر در سد مهاباد غرق شدند/تلاش برای یافتن جسد یکی از قربانیان

معاون عملیات سازمان آتش نشانی شهرداری مهاباد گفت: همزمان با روز طبیعت ۲ نفر در سد مهاباد و رودخانه پایین دست آن غرق شدند.

به گزارش ایلنا، سردار فداکار اظهار کرد: روز گذشته پس از دریافت گزارشی مبنی بر غرق شدن یک شهروند ۵۵ ساله به سازمان آتش نشانی مهاباد بلافاصله تیم امداد و نجات سازمان آتش نشانی مهاباد به محل وقوع حادثه‌ اعزام شدند.

وی اضافه کرد: پس از رسیدن نیروهای امدادی و تیم غواصی بلافاصله جسد شهروند مهابادی در سد مهاباد نزدیکی پل داش تیمور پیدا شد. فداکار، با اشاره به اینکه این مرد ۵۵ ساله با خودرو خود داخل سد غرق شده بود اظهار کرد: علت وقوع حادثه‌ در دست بررسی قرار داد.

معاون عملیات سازمان آتش نشانی شهرداری مهاباد گفت: گزارش دیگری در مورد غرق شدن مرد ۳۵ ساله در رودخانه مهاباد و پایین دست سد «یوسف کند» اعلام شد. وی افزود: تیم غواصی به محل اعزام شد و پس از چند ساعت جستجو موفق به یافتن جنازه وی نشدند.

فداکار ادامه داد:تلاش نیروهای امدادی برای یافتن جسد این فرد ادامه دارد.

ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
