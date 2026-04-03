تجاوز دوباره دشمن آمریکایی صهیونی به فرودگاه مسافری کاشان
به گزارش ایلنا از اصفهان ، اکبر صالحی اظهار کرد: عصر امروز دشمن آمریکایی صهیونی برای بار دوم فرودگاه مسافری کاشان را مورد تهاجم ددمنشانه خود قرار داد.
وی ادامه داد: در این تهاجم متجاوزان آمریکایی صهیونی در ۲ نوبت عصر امروز این فرودگاه را هدف قرار دادند که بخشهایی از فرودگاه دچار آسیب شده است.
معاون استاندار اصفهان تصریح کرد: متخاصمان آمریکایی صهیونی روز گذشته ۱۲ فروردین ماه هم نخستین بار فرودگاه مسافری کاشان را هدف قرار داده بودند.