انهدام یک فروند پهپاد انتحاری هاروپ رژیم صهیونیستی در الموت شرقی

به گزارش ایلنا از قزوین و به نقل از روابط عمومی سپاه استان قزوین، یک فروند پهپاد انتحاری هاروپ آی ای آی رژیم صهیونیستی در بخش الموت شرقی با پدافند نوین سپاه ذیل پدافند یکپارچه کشور توسط رزمندگان سپاه استان قزوین ساقط شد.

سپاه حضرت صاحب الامر(عج) استان قزوین با چشمان باز و رصد شبانه روزی دشمنان متجاوز را تنبیه خواهد کرد و با مردم عزیز عهد می بندیم تا دفع فتنه اشرار عالم فدایی شما ملت ایران خواهیم بود فرزندان شما در سپاه پاسداران استوارتر از همه دوران اقتدار ملت ایران را بر دشمنان با مشت های آهنین تحمیل خواهد کرد.

