جنایت در روز طبیعت؛ حمله به پل B1 کرج، ۸ شهید و ۹۵ مجروح غیرنظامی در پی داشت
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری البرز با اشاره به حمله ددمنشانه آمریکایی-صهیونیستی به پل B1 کرج گفت: در این جنایت هولناک ۸ نفر از شهروندان البرزی از ساکنان روستای بیلقان، مسافران عبوری و خانوادههایی که برای روز طبیعت در اطراف این محدوده حضور داشتند، به شهادت رسیدند و ۹۵ نفر نیز مجروح شدند.
به گزارش ایلنا از البرز، قدرتالله سیف، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری البرز، با تسلیت به خانوادههای داغدار این حادثه تلخ، اظهار داشت: این شهدای گرانقدر که مظلومانه و بی گناه به شهادت رسیدند از اهالی روستای بیلقان، مسافران عبوری از حوالی پل و همچنین خانوادههایی بودند که برای گرامیداشت روز ملی طبیعت و آیین سیزده بدر در اطراف این محدوده حضور داشتند.
وی افزود: این حمله در شرایطی رخ داد که در محدوده پل B1 هیچگونه اقدام نظامی صورت نمیگرفت و این مجموعه صرفاً یک پروژه عمرانی در حال تکمیل بود که قرار بود بهزودی به بهرهبرداری برسد. پل B1 بهعنوان بلندترین پل خاورمیانه و یکی از پیچیدهترین پروژههای مهندسی کشور، با اتکا به توان مهندسان داخلی ساخته شده و نمادی از خودباوری و توان فنی ایران اسلامی به شمار میرود.
سیف با اشاره به انتقال سریع مجروحان به مراکز درمانی گفت: بلافاصله پس از وقوع حادثه، نیروهای امدادی در محل حاضر شدند و مجروحان در اسرع وقت به بیمارستانهای اطراف منتقل شدند. بخش زیادی از آنان به صورت سرپایی درمان شدهاند و بخشی نیز همچنان تحت مراقبت و بستری هستند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری البرز با تأکید بر اینکه دشمن آگاهانه و با هدف آسیبرساندن به مردم بیدفاع، این حمله را در روز طبیعت انجام داده است، خواستار محکومیت قاطع این جنایت از سوی مجامع بینالمللی شد و گفت: این اقدام آشکارا نقض اصول انسانی و حقوق بینالملل است و نباید بیپاسخ بماند.
وی افزود: مجامع بینالمللی باید در مقابل وجدان بیدار جوامع بشری پاسخگوی چرایی این حمله جنایتکارانه باشند.
معاون استانداری در پایان تأکید کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری، ضرورت همدلی، هوشیاری و ایستادگی در برابر جنایتکارانی که مردم عادی را هدف قرار میدهند، احساس میشود.