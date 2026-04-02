معاون سیاسی استانداری خبر داد:
حمله 2 مرحلهای متجاوزان به محدودهای خارج از شهر در استان قم / خسارت جانی گزارش نشده است
معاون سیاسی و امنیتی استانداری قم به حمله دشمن در استان اشاره کرده و گفت: در حمله 2 مرحلهای دشمنان آمریکایی و رژیم صهیونیستی به یک نقطه خارج از محدوده شهر قم، خسارت جانی گزارش نشده است.
به گزارش ایلنا، مرتضی حیدری به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و در این خصوص افزود: پرتابههای متجاوزان آمریکا و اسرائیل به یک محدوده خارج از شهر قم که در 2 مرحله صورت گرفت، خسارت جانی در پی نداشت.