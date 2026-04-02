تصادف زنجیره‌ای سه خودرو در آزادراه شاهچراغ (ع) با ۲ فوتی و ۶ مصدوم
رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان آباده گفت: ساعت ۴:۵۳ بامداد پنجشنبه ۱۳ فروردین ماه، طی تماس اورژانس گزارشی مبنی‌بر تصادف زنجیره‌ای سه خودرو در کیلومتر ۲۱۵ آزادراه حضرت شاهچراغ(ع) به هلال‌احمر اعلام شد.

به گزارش ایلنا، علی سعادتمند‌‌‌ افزود: بلافاصله یک تیم عملیاتی هلال‌احمر با خودرو نجات به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: این حادثه ۲ فوتی و ۶ مصدوم بر جای گذاشت.

سعادتمند‌‌‌ گفت: نجاتگران هلال‌احمر چهار نفر از مصدومان به صورت سرپایی درمان  و دو مصدوم دیگر پس از رهاسازی، توسط نیروهای اورژانس به مرکز درمانی منتقل شدند. پیکر جان‌باختگان نیز تحویل عوامل مربوطه شد.

