به گزارش ایلنا، علی سعادتمند‌‌‌ افزود: بلافاصله یک تیم عملیاتی هلال‌احمر با خودرو نجات به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: این حادثه ۲ فوتی و ۶ مصدوم بر جای گذاشت.

سعادتمند‌‌‌ گفت: نجاتگران هلال‌احمر چهار نفر از مصدومان به صورت سرپایی درمان و دو مصدوم دیگر پس از رهاسازی، توسط نیروهای اورژانس به مرکز درمانی منتقل شدند. پیکر جان‌باختگان نیز تحویل عوامل مربوطه شد.

