تصادف زنجیرهای سه خودرو در آزادراه شاهچراغ (ع) با ۲ فوتی و ۶ مصدوم
کد خبر : 1768560
رئیس جمعیت هلالاحمر شهرستان آباده گفت: ساعت ۴:۵۳ بامداد پنجشنبه ۱۳ فروردین ماه، طی تماس اورژانس گزارشی مبنیبر تصادف زنجیرهای سه خودرو در کیلومتر ۲۱۵ آزادراه حضرت شاهچراغ(ع) به هلالاحمر اعلام شد.
به گزارش ایلنا، علی سعادتمند افزود: بلافاصله یک تیم عملیاتی هلالاحمر با خودرو نجات به محل حادثه اعزام شدند.
وی ادامه داد: این حادثه ۲ فوتی و ۶ مصدوم بر جای گذاشت.
سعادتمند گفت: نجاتگران هلالاحمر چهار نفر از مصدومان به صورت سرپایی درمان و دو مصدوم دیگر پس از رهاسازی، توسط نیروهای اورژانس به مرکز درمانی منتقل شدند. پیکر جانباختگان نیز تحویل عوامل مربوطه شد.