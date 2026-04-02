405 فرد دارای اختلال اوتیسم در قزوین شناسایی شد

به گزارش ایلنا از قزوین، زهرا غلامرضایی با اشاره به آمار افراد دارای اختلال طیف اوتیسم در استان قزوین گفت: در مجموع 405 نفر از افراد دارای اختلال طیف اوتیسم در سطح استان شناسایی شده‌اند که شامل 214 نفر در قزوین، 37 نفر در آبیک، 13 نفر در بوئین زهرا، 81 نفر در البرز و 60 نفر در تاکستان است.

وی اضافه کرد: در حال حاضر 62 نفر از این عزیزان در مرکز سینا خدمات آموزشی و حمایتی دریافت می‌کنند که به ازای هر نفر، ماهیانه مبلغ 6 میلیون و 250 هزار تومان سرانه یارانه از سوی سازمان بهزیستی به این مرکز پرداخت می‌شود.

مدیرکل بهزیستی استان تأکید کرد: با توجه به تجربیات درمانگران، بازی‌های حسی تأثیر مثبت بر مهارت‌های اجتماعی و عاطفی کودکان دارای اوتیسم داشته و موجب توجه و تمرکز آن‌ها در مهارت‌های حرکتی می‌شود. همچنین آموزش مستمر به بسیاری از توانخواهان کمک می‌کند تا مهارت‌های گفتاری و غیرگفتاری خود را بهبود بخشند و کیفیت زندگی‌ آنان به شکل چشمگیری ارتقا پیدا کند.

غلامرضایی درباره خدمات جامع ارائه‌شده در مراکز تحت نظارت این سازمان بیان کرد: این خدمات شامل ارزیابی و تشخیص تخصصی، توانبخشی فردی شامل گفتاردرمانی، کاردرمانی، موسیقی درمانی و آموزش مهارت‌های شناختی و اجتماعی و همچنین مشاوره و حمایت از خانواده‌ها، کلاس‌های ورزشی و فعالیت‌های گروهی، آموزش مهارت‌های زندگی روزمره و پیگیری پیشرفت تحصیلی، ارتباطی، اجتماعی و شغلی توانخواهان است.

گفتنی است؛ روز 2 آوریل مصادف با 13 فروردین‌ماه از سوی سازمان ملل متحد روز جهانی آگاهی از اتیسم نامگذاری شده است.

