ترمیم شبکه برق آسیب دیده مسیر کوهستانی خط چهارم حصار در شهر کرج

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان البرز گفت: با اقدام به موقع سیمبانان توزیع برق شرق شهرستان کرج، شبکه برق مسیر کوهستانی خط چهارم حصار که بر اثر حمله و انفجار دچار حادثه و سیم‌پارگی شده بود، اصلاح شد.

به گزارش ایلنا از البرز، مسعود خواجه‌وند مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان البرز با اشاره به ترمیم شبکه برق آسیب دیده مسیر کوهستانی خط چهارم حصار در شهر کرج، اظهار کرد: بخشی از شبکه برق مسیر کوهستانی خط چهارم حصار که در اثر انفجار صبح روز چهارشنبه ١٢ فروردین آسیب دیده و دچار سیم پارگی شده بود با تلاش سیمبانان توزیع برق شرق شهرستان کرج اصلاح و شبکه پایدار شد.

وی افزود: تلاشگران تیم‌های عملیاتی توزیع برق استان البرز با توجه به کوهستانی بودن مسیر و عدم امکان تردد بالابر، در سریعترین زمان نسبت به ترمیم شبکه اقدام و اتصال برق برقرار شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان البرز ضمن تشکر از صبوری و همراهی شهروندان از زحمات همکاران و سخت کوشان توزیع برق قدردانی کرد.

اخبار مرتبط
