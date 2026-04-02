تمهیدات ترافیکی پلیس گلستان برای روز طبیعت

به گزارش ایلنا از گلستان، سرهنگ محمود شهرکی گفت:محور توسکستان از محدوده ابتدای محور از سمت استان سمنان (روستای چهارباغ) به سمت گرگان و محور تنگه چهل چای به سمت مینودشت از ساعت ۴ عصر تا پایان ترافیک، به دلیل تخلیه بار ترافیک و تسهیل در تردد خودرو‌های عبوری یک طرفه خواهد شد.

رئیس پلیس راه گلستان تاکید کرد: شهروندانی که قصد بازگرداندن خانواده خود از تفرجگاه‌ها را دارند، حتما تا قبل از ساعت ۱۶ به مقاصد خود مراجعت داشته باشند.

وی ادامه داد: رانندگان از عجله و شتاب پرهیز و با صبر و حوصله در رانندگی از وقوع تصادفات و حوادث ناگوار در این روز جلوگیری کنند و با پایبندی به قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی سفر خوبی را در روز طبیعت برای خود و خانواده‌شان ایجاد کنند.

