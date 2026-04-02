کالابرگ ۲هزار و ۸۰۰ مددجوی مراکز توانبخشی آذربایجان شرقی شارژ شد

کد خبر : 1768409
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی گفت: کالابرگ همه مقیمان (مددجویان) مراکز توانبخشی استان به مدت سه ماه در ۶۴ مرکز و ۲هزار و ۸۰۰ مقیم برای استفاده معلولان شارژ شد.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، بهزاد غفاری در تشریح اقدامات دوره جنگ تحمیلی رمضان در استان، اظهار کرد: در یک ماه گذشته از آغاز جنگ تحمیلی ۱۵ هزار بسته غذایی در بین اقشار زیر پوشش بهزیستی آذربایجان شرقی توزیع شده است.

وی تاکید کرد: اعضای شورای هماهنگی استان به طور هماهنگ و با تشکیل کمیته ای در حوزه بازرسی از فروشگاه ها در خصوص کالابرگ همکاری می کنند.

وی همچنین با اشاره به بازدید از واحدهای تولیدی و صنعتی استان با هدف تولید مستمر و تامین کالاهای اساسی آذربایجان شرقی، گفت: بازدید از واحدهای تولیدی و صنعتی استان در راستای تولید مستمر و تامین کالاهای اساسی ادامه دارد.

وی اظهار کرد: با هدف تامین امنیت غذایی، شرکت پگاه آذربایجان شرقی به صورت شبانه روزی درحال انجام وظیفه است و در ضمن مقرر شد فروشگاه مرکزی با همکاری شهرداری با تخفیف ۳۰ درصیذمحصولات خود را در سطح استان عرضه کنند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی خاطر نشان کرد: ۲ بانک رفاه و توسعه تعاون در شهرستان هایی که تک شعبه ای بودن، بصورت ۱۰۰درصد فعال و در سایر شهرستان ها فعالیت بیش از ۵۰ درصد دارند.

غفاری افزود: تسریع در رسیدگی به پرونده های مربوط به اشتغال از دیگر اقدامات انجام شده است.

