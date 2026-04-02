آمادهباش کامل آتشنشانی گرگان در روز طبیعت
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان از آمادهباش کامل نیروها و تجهیزات این سازمان همزمان با فرارسیدن روز طبیعت خبر داد.
به گزارش ایلنا از گلستان، شهرام شاکری با اشاره به پایان تعطیلات نوروزی و حضور گسترده شهروندان در فضاهای تفریحی و طبیعی اظهار کرد: با توجه به افزایش تردد و حضور خانوادهها در تفرجگاهها، تمامی ایستگاهها و نیروهای آتشنشانی گرگان در آمادهباش کامل قرار دارند و با بهکارگیری تمام ظرفیتهای عملیاتی، برای خدمترسانی سریع و مؤثر به شهروندان آماده هستند.
وی افزود: به منظور افزایش ضریب ایمنی، دو دستگاه خودروی آتشنشانی در نقاط پرتردد شهری مستقر شده و همچنین خودروهای اطفایی و امدادی در تفرجگاههای جنگلی هزارپیچ و النگدره بهصورت ویژه مستقر خواهند شد.
شاکری ادامه داد: ایستگاه عملیاتی شماره ۹ آتشنشانی در محدوده ناهارخوران نیز در حالت آمادهباش کامل قرار دارد تا در صورت بروز هرگونه حادثه، در کوتاهترین زمان ممکن وارد عمل شود.
رئیس سازمان آتشنشانی گرگان همچنین از فعالیت اکیپهای موتورسوار در تفرجگاههای شلوغ و پرترافیک خبر داد و گفت: این تیمها با هدف دسترسی سریعتر به محل حادثه در مسیرهای پرتردد و نقاطی که امکان تردد خودروهای سنگین کمتر است، مستقر شدهاند.
وی در پایان از شهروندان خواست با رعایت نکات ایمنی، بهویژه در روشن کردن آتش در طبیعت، جمعآوری کامل آتش پیش از ترک محل و پرهیز از ایجاد خطر برای محیط زیست، آتشنشانان را در حفظ ایمنی و پیشگیری از حوادث یاری کنند.