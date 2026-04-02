شهادت و مجروح شدن تعدادی از روستاییان در لارستان

به گزارش ایلنا، حسنی با اشاره به جزئیات این حادثه تصریح کرد: در حمله پهپادی امشب به تعدادی از مردم عادی در یکی از کوه‌های اطراف روستای کرمستج لارستان رفته بودند، جمعی به شهادت رسیدند و تعدادی هم مجروح شدند.

سرپرست معاونت سیاسی استانداری فارس افزود: متاسفانه رژیم‌های جنایتکار با نادیده گرفتن تمامی موازین انسانی و حقوق بین‌الملل، مکررا مناطق غیر نظامی را مورد هدف قرار گرفت.

وی گفت:همه افراد حاضر در منطقه غیر نظامی و تا کنون تعداد شهدا ۴ نفر و تعداد مجروحین ۳ نفر گزارش شده اند این افراد اهل شهر خور و روستاهای کرمستج، هرمود و براک هستند.

