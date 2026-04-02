خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شهادت و مجروح شدن تعدادی از روستاییان در لارستان

کد خبر : 1768340
لینک کوتاه کپی شد.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس از حمله شامگاه چهارشنبه جنگنده‌های رژیم‌های جنایتکار آمریکایی و صهیونیستی به یکی از مراتع کوهستانی این شهرستان خبر داد و گفت: این جنایت هولناک منجر به شهادت و مجروح شدن شماری از روستاییان شد.

به گزارش ایلنا، حسنی با اشاره به جزئیات این حادثه تصریح کرد: در حمله پهپادی امشب به تعدادی از مردم عادی در یکی از کوه‌های اطراف روستای کرمستج لارستان رفته بودند، جمعی به شهادت رسیدند و تعدادی هم مجروح شدند.

سرپرست معاونت سیاسی استانداری فارس افزود: متاسفانه رژیم‌های جنایتکار با نادیده گرفتن تمامی موازین انسانی و حقوق بین‌الملل، مکررا مناطق غیر نظامی را مورد هدف قرار گرفت.

وی گفت:همه افراد حاضر در منطقه غیر نظامی و تا کنون تعداد شهدا ۴ نفر و تعداد مجروحین ۳ نفر گزارش شده اند این افراد اهل شهر خور و روستاهای کرمستج، هرمود و براک هستند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار