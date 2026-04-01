رئیس اورژانس استان یزد خبر داد:

یک کشته و 8 مصدوم؛ حادثه‌آفرینی تصادف در محور تفت به‌ ده‌بالا

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان یزد گفت: برخورد یک دستگاه خودروی پژوپارس با یک دستگاه خودروی کوییک در محور مواصلاتی تفت به‌ ده‌بالا، 8 مصدوم و یک فوتی برجا گذاشت.

به گزارش ایلنا، جواد سهیلی افزود: بلافاصله بعد از دریافت تماس، کدهای امدادی اورژانس 115 به محل حادثه اعزام شدند. نیروهای اورژانس مصدومان را جهت‌ ادامه درمان به بیمارستان منتقل کردند. یک نفر نیز پیش از رسیدن آمبولانس به محل حادثه فوت کرد.

