مصدومیت 5 نفر در پی واژگونی خودرو در محور گناوه به دیلم

به گزارش ایلنا، علی یوسفی‌نیا به نحوه امدادرسانی به مصدومان این حادثه رانندگی اشاره داشته و افزود: مصدومین این حادثه پس از اقدامات اولیه درمانی، توسط نجاتگران هلال‌احمر و اورژانس 115 به بیمارستان امیرالمؤمنین گناوه منتقل شدند.

وی ادامه داد: بر اساس گزارش مرکز کنترل و هماهنگی عملیات 112 مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودرو سواری پراید در کیلومتر 15 جاده گناوه به دیلم، بلافاصله تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات بینک - شهرستان گناوه به محل این حادثه اعزام شد.

