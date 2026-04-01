معاونت هلالاحمر استان بوشهر خبر داد:
مصدومیت 5 نفر در پی واژگونی خودرو در محور گناوه به دیلم
معاونت امداد و نجات جمعیت هلالاحمر استان بوشهر از وقوع حادثه رانندگی در یکی از محورهای مواصلاتی این استان اشاره کرده و گفت: واژگونی یک دستگاه خودرو سواری پراید در جاده گناوه به دیلم، منجر به مصدوم شدن 5 نفر شد.
به گزارش ایلنا، علی یوسفینیا به نحوه امدادرسانی به مصدومان این حادثه رانندگی اشاره داشته و افزود: مصدومین این حادثه پس از اقدامات اولیه درمانی، توسط نجاتگران هلالاحمر و اورژانس 115 به بیمارستان امیرالمؤمنین گناوه منتقل شدند.
وی ادامه داد: بر اساس گزارش مرکز کنترل و هماهنگی عملیات 112 مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودرو سواری پراید در کیلومتر 15 جاده گناوه به دیلم، بلافاصله تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات بینک - شهرستان گناوه به محل این حادثه اعزام شد.