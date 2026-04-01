رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی:

حمله دشمن به زیرساخت‌های دارویی ضربه مستقیم به ستون‌های سلامت است / چنین اقداماتی مصداق بارز نقض حقوق بشر است

رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی حملات دشمن به زیرساخت‌های دارویی کشور را مورد محکومیت شدید قرار داده و گفت: این اقدامات نه تنها اخلال در یک صنعت، بلکه ضربه‌ای مستقیم به ستون‌های سلامت و آرامش جامعه است.

به گزارش ایلنا، سید محمد جمالیان به حملات اخیر دشمنان آمریکایی و رژیم صهیونیستی به زیرساخت‌های دارویی کشور اشاره داشته و افزود: چنین اقداماتی مصداق بارز نقض حقوق بشر دوستانه بین‌المللی و قوانین شناخته شده جهانی است.

وی ادامه داد: تخریب و آسیب‌زدن به این بخش حیاتی، تنها مختل‌کننده یک صنعت نیست. بلکه ضربه‌ای مستقیم به بنیان‌های سلامت و آرامش جامعه وارد می‌کند و از مصادیق آشکار نقض حقوق بشر دوستانه بین‌المللی محسوب می‌شود.

رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی بر ابعاد انسانی این حملات تأکید کرده و اظهار داشت: این اقدامات زیرساخت‌های حیاتی را هدف قرار می‌دهد. همچنین جان و سلامت انسان‌ها را به مخاطره می‌اندازد و عواقب جبران‌ناپذیری در پی دارد.

جمالیان این اقدامات غیرانسانی را مورد محکومیت قرار داده و تصریح کرد: خواستار توقف فوری حملات به مراکز درمانی و دارویی هستیم و از جامعه جهانی تقاضا داریم با قاطعیت در برابر این جنایات ایستادگی کرده و عاملان آن را پاسخگو سازد.

وی بر اصل بنیادین حفظ جان و سلامت انسان‌ها تأکید کرده و بیان داشت: هیچ دلیلی برای هدف قرار دادن مراکز حیاتی سلامت پذیرفتنی نیست. در این راستا جامعه بین‌المللی باید با اقدام عملی، حفاظت از این مراکز را در اولویت قرار دهد.

