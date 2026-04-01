کلنگ مدرسه دخترانه «النا طهماسبی» در روستای تشنیز چهارمحال و بختیاری بر زمین نشست

به گزارش خبرنگار ایلنا، ملک محمد قربانپور در این آیین اظهار داشت: احداث فضاهای آموزشی استاندارد و ایمن یکی از مهم‌ترین الزامات ارتقای کیفیت آموزش و فراهم‌سازی بستر مناسب برای رشد و شکوفایی استعدادهای دانش‌آموزان است.

وی با اشاره به نقش آموزش در پیشرفت کشور افزود: سرمایه‌گذاری در حوزه آموزش و پرورش، در واقع سرمایه‌گذاری برای آینده کشور است و باید با نگاه ویژه و برنامه‌ریزی دقیق دنبال شود.

قربانپور ادامه داد: در شرایط کنونی، توجه به عدالت آموزشی و ایجاد فرصت‌های برابر برای دانش‌آموزان در مناطق مختلف، از اولویت‌های اساسی دولت و مدیریت استان به شمار می‌رود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری چهارمحال و بختیاری همچنین بر لزوم مشارکت دستگاه‌های اجرایی و خیرین در توسعه فضاهای آموزشی تأکید کرد و گفت: هم‌افزایی میان بخش‌های دولتی و مردمی می‌تواند روند احداث و تجهیز مدارس را تسریع کند.

به گزارش ایلنا، مدرسه «النا طهماسبی» به یاد دختران میناب نام‌گذاری شده و ساخت آن یادآور جایگاه ارزشمند آموزش و پرورش، به‌ویژه برای نسل جوان و دانش‌آموزان، در مسیر پیشرفت و آینده‌سازی کشور است گفتنی است این پروژه با هدف ارتقای سرانه فضای آموزشی، بهبود کیفیت آموزشی و پاسخگویی به نیازهای منطقه، در دستور کار قرار گرفته و با بهره‌برداری از آن، بخشی از کمبودهای آموزشی منطقه برطرف خواهد شد.

انتهای پیام/