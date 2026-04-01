کلنگ مدرسه دخترانه «النا طهماسبی» در روستای تشنیز چهارمحال و بختیاری بر زمین نشست
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری چهارمحال و بختیاری با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساختهای آموزشی از کلنگ زنی مدرسه دخترانه «النا طهماسبی» در روستای تشنیز این استان خبرداد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، ملک محمد قربانپور در این آیین اظهار داشت: احداث فضاهای آموزشی استاندارد و ایمن یکی از مهمترین الزامات ارتقای کیفیت آموزش و فراهمسازی بستر مناسب برای رشد و شکوفایی استعدادهای دانشآموزان است.
وی با اشاره به نقش آموزش در پیشرفت کشور افزود: سرمایهگذاری در حوزه آموزش و پرورش، در واقع سرمایهگذاری برای آینده کشور است و باید با نگاه ویژه و برنامهریزی دقیق دنبال شود.
قربانپور ادامه داد: در شرایط کنونی، توجه به عدالت آموزشی و ایجاد فرصتهای برابر برای دانشآموزان در مناطق مختلف، از اولویتهای اساسی دولت و مدیریت استان به شمار میرود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری چهارمحال و بختیاری همچنین بر لزوم مشارکت دستگاههای اجرایی و خیرین در توسعه فضاهای آموزشی تأکید کرد و گفت: همافزایی میان بخشهای دولتی و مردمی میتواند روند احداث و تجهیز مدارس را تسریع کند.
به گزارش ایلنا، مدرسه «النا طهماسبی» به یاد دختران میناب نامگذاری شده و ساخت آن یادآور جایگاه ارزشمند آموزش و پرورش، بهویژه برای نسل جوان و دانشآموزان، در مسیر پیشرفت و آیندهسازی کشور است گفتنی است این پروژه با هدف ارتقای سرانه فضای آموزشی، بهبود کیفیت آموزشی و پاسخگویی به نیازهای منطقه، در دستور کار قرار گرفته و با بهرهبرداری از آن، بخشی از کمبودهای آموزشی منطقه برطرف خواهد شد.