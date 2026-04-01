مدیرکل بنیاد مسکن استان خبر داد:
ارزیابی 1620 واحد مسکونی آسیبدیده از جنگ در استان مرکزی
مدیرکل بنیاد مسکن استان مرکزی به ارزیابی واحدهای مسکونی آسیبدیده از جنگ در استان اشاره کرده و گفت: در جریان جنگ رمضان، 1620 واحد مسکونی با هدف تسریع در روند بازسازی و تعمیر، توسط کارشناسان این ادارهکل مورد ارزیابی قرار گرفت.
به گزارش ایلنا، علی عسگری افزود: ساخت 11 واحد مسکونی آسیبدیده از حملات در استان آغاز شده است. واحدهای مسکونی تخریب شده در شهرستانهای اراک، محلات و خمین قرار دارند. تلاش میشود روند بازسازی یا مرمت در کمترین زمان ممکن انجام شود.
وی ادامه داد: برای واحدهای احداثی و مقاومسازی، تمامی متقاضیان در شهرستان خمین، اراک و محلات از طریق بنیاد مسکن استان مرکزی برای دریافت تسهیلات قرضالحسنه ودیعه مسکن پرونده تشکیل شده است و در نهایت به بانک مسکن معرفی شدهاند.
مدیرکل بنیاد مسکن استان مرکزی به دیگر اقدامات انجام شده برای خدماترسانی به واحدهای مسکونی آسیبدیده از جنگ در استان اشاره کرده و اظهار داشت: تاکنون برای ۹۰۰ واحد مسکونی نیز تعمیرات درب و پنجره و تعویض شیشه در استان انجام شده است.