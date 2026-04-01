به گزارش ایلنا، جاوید عباسی از توقیف یک محموله نخل‌های بدون مجوز در مسیر مواصلاتی استان خبر داد و اظهار کرد: در بازرسی انجام‌شده در ایستگاه بازرسی شهرستان خرم‌بید، یک محموله شامل تعدادی نخل حدود ۷ تا ۱۰ ساله که از شهرستان بوشهر به مقصد استان یزد در حال حمل بود، شناسایی و توقیف شد.

وی افزود: این اقدام با هماهنگی مدیریت حفظ نباتات استان فارس و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان خرم‌بید انجام شد و پس از بررسی مدارک راننده و طی مراحل قانونی، محموله توقیف‌شده به مبدأ عودت داده شد.

عباسی با اشاره به خطر انتشار آفات قرنطینه‌ای در اثر جابجایی غیرمجاز نخل‌ها گفت: آفت سرخرطومی حنایی خرما می‌تواند از طریق پاجوش، تنه درختان و سایر اندام‌های گیاهی خرما از مناطق آلوده به مناطق سالم منتقل شود و خسارت‌های جدی به نخلستان‌ها وارد کند.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از باغداران و بهره‌برداران خواست از جابجایی و انتقال هرگونه پاجوش، تنه درختان مسن و سایر اندام‌های گیاهی خرما بدون دریافت گواهی بهداشت گیاهی خودداری کنند.

وی تأکید کرد: ضروری است باغداران و فعالان این حوزه پیش از بارگیری و حمل هرگونه محموله مرتبط با نخل، حتماً با مدیریت جهاد کشاورزی در مبدأ و مقصد هماهنگی لازم را انجام دهند تا از بروز مشکلات قانونی و همچنین انتشار آفات جلوگیری شود.

