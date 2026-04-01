توقیف محموله نخل‌های فاقد مجوز در ایستگاه بازرسی خرم‌بید فارس

توقیف محموله نخل‌های فاقد مجوز در ایستگاه بازرسی خرم‌بید فارس
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از توقیف یک محموله نخل‌های فاقد مجوز در ایستگاه بازرسی شهرستان خرم‌بید خبر داد و گفت این محموله که از بوشهر به مقصد یزد در حال حمل بود، برای جلوگیری از انتقال آفات قرنطینه‌ای متوقف و به مبدأ بازگردانده شد.

به گزارش  ایلنا، جاوید عباسی از توقیف یک محموله نخل‌های بدون مجوز در مسیر مواصلاتی استان خبر داد و اظهار کرد: در بازرسی انجام‌شده در ایستگاه بازرسی شهرستان خرم‌بید، یک محموله شامل تعدادی نخل حدود ۷ تا ۱۰ ساله که از شهرستان بوشهر به مقصد استان یزد در حال حمل بود، شناسایی و توقیف شد.

وی افزود: این اقدام با هماهنگی مدیریت حفظ نباتات استان فارس و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان خرم‌بید انجام شد و پس از بررسی مدارک راننده و طی مراحل قانونی، محموله توقیف‌شده به مبدأ عودت داده شد.

عباسی با اشاره به خطر انتشار آفات قرنطینه‌ای در اثر جابجایی غیرمجاز نخل‌ها گفت: آفت سرخرطومی حنایی خرما می‌تواند از طریق پاجوش، تنه درختان و سایر اندام‌های گیاهی خرما از مناطق آلوده به مناطق سالم منتقل شود و خسارت‌های جدی به نخلستان‌ها وارد کند.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از باغداران و بهره‌برداران خواست از جابجایی و انتقال هرگونه پاجوش، تنه درختان مسن و سایر اندام‌های گیاهی خرما بدون دریافت گواهی بهداشت گیاهی خودداری کنند.

وی تأکید کرد: ضروری است باغداران و فعالان این حوزه پیش از بارگیری و حمل هرگونه محموله مرتبط با نخل، حتماً با مدیریت جهاد کشاورزی در مبدأ و مقصد هماهنگی لازم را انجام دهند تا از بروز مشکلات قانونی و همچنین انتشار آفات جلوگیری شود.

