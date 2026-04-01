به گزارش ایلنا، حسینعلی امیری با حضور در میان کسبه، مسافران و مردم محلی، بر ضرورت تداوم خدمت‌رسانی، رسیدگی به مطالبات شهروندان و فراهم‌سازی زمینه حضور ایمن و آرام گردشگران تأکید کرد و گفت: مردم این سرزمین با ترکیب هویت اسلامی و ایرانی، در برابر سختی‌ها مقاوم و استوار ایستاده‌اند.

وی در حاشیه این بازدید با اشاره به حضور پرشمار مسافران از استان‌های جنوبی کشور از جمله بوشهر، بندرعباس و خوزستان، خاطرنشان کرد: از ابتدای سال جدید بر بازگشایی اماکن گردشگری و تاریخی و پذیرایی از مسافران تأکید شد، چرا که شرایط خاص استان‌های جنوبی و جابه‌جایی سفرها ایجاب می‌کرد که این مناطق با آمادگی کامل، میزبان گردشگران باشند.

استاندار فارس با بیان اینکه جنگ و شرایط دشوار، بر بخشی از مناسبات اقتصادی اثر گذاشته است، افزود: با وجود این شرایط، کسبه منطقه اعلام کردند که به تدریج وضعیت بهتر شده و شمار مسافران و مشتریان رو به افزایش است. این نشان می‌دهد که مردم، با وجود همه فشارها، زندگی را ادامه می‌دهند، مرعوب نمی‌شوند و اجازه نمی‌دهند سایه جنگ و تهدیدات دشمن، آرامش و امید را از آنان بگیرد.

وی با اشاره به روحیه صبوری، شکرگزاری و استقامت مردم منطقه تصریح کرد: باید در برابر عظمت این ملت تعظیم کرد. این روحیه مسئولیت ما را به عنوان مدیران و مسئولان کشور سنگین‌تر می‌کند و موظف می‌سازد که برای رفع نیازهای مردم، با جدیت و سرعت بیشتری اقدام کنیم.

استاندار فارس در ادامه این بازدید، به برخی مطالبات مطرح‌شده از سوی اهالی دشت ارژن نیز اشاره کرد و گفت: موضوع تعریض جاده ورودی دشت ارژن را که قابلیت اجرا دارد به معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ارجاع می‌شود تا هرچه سریع‌تر بررسی و رفع شود؛ همچنین درباره مسئله فاضلاب، موضوع توسط فرماندار شیراز پیگیری و ساماندهی خواهد شد.

وی در خصوص درخواست ایجاد خانه بهداشت نیز اظهار داشت: در صورت تطبیق این درخواست با ضوابط دانشگاه علوم پزشکی، راه‌اندازیِ خانه بهداشت ارژن نیز در دستور کار قرار می‌گیرد.

استاندار فارس در پایان تأکید کرد: دشت ارژن نه‌تنها یک مقصد گردشگری، بلکه بخشی از سرمایه اجتماعی و فرهنگی استان است و لازم است همه دستگاه‌ها برای حفظ آرامش، ارتقای خدمات و حمایت از مردم و کسب‌وکارهای این منطقه تلاش کنند.

سید احمد احمدی‌زاده، مشاور عالی و رئیس حوزه استاندار، حسینعلی امیری را در این بازدید 2 ساعته همراهی کردند.

