۱۲ فروردین، روز تجلی اراده پولادین ملت است

به گزارش ایلنا، حسینعلی امیری چهارشنبه با صدور پیامی به مناسبت دوازدهم فروردین، روز جمهوری اسلامی ایران، این روز را نقطه عطفی در تاریخ معاصر کشور توصیف کرد.

استاندار فارس در این پیام بیان کرد: ۱۲ فروردین سال ۱۳۵۸، روز تجلی اراده پولادین ملت بزرگ ایران و نقطه عطفی در تاریخ معاصر این سرزمین است؛ روزی که ایرانیان با رای قاطع خود، “جمهوری اسلامی” را به‌عنوان نظام سیاسی برآمده از ایمان دینی، استقلال‌خواهی و مردم‌سالاری برگزید و سرنوشت خویش را بر پایه “استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی” رقم زد.

امیری در بخش دیگری از پیام خود با اشاره به شرایط ویژه کشور اظهارکرد: امروز در حالی سالگرد روز جمهوری اسلامی را گرامی می‌داریم که کشور عزیزمان ایران با شرایط ویژه و پیچیده تجاوز نظامی، فشارهای اقتصادی و جنگ‌های ترکیبی مواجه است، اما سرمایه بی‌بدیل این ملت یعنی “اتکال به خداوند سبحان، همبستگی و انسجام، اتحاد ملی و همراهی مردم و مسئولان” همواره مسیر پیروزی و سربلندی را در دشوارترین شرایط هموار کرده است.

وی در ادامه این پیام گفت: اینجانب ضمن گرامیداشت روز جمهوری اسلامی ایران، این روز بزرگ را به محضر رهبر انقلاب اسلامی، ملت بزرگ ایران، به‌ویژه مردم شریف استان فارس تبریک عرض می‌کنم و امیدوارم با استمرار وحدت و انسجام ملی که برگرفته از آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی و فرهنگ غنی ایرانی است، شاهد پیروزی در این نبرد نابرابر و شکوفایی و عزت بیش از پیش ایران عزیز و استان فارس باشیم.