خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

استاندار فارس مطرح کرد؛

۱۲ فروردین، روز تجلی اراده پولادین ملت است

۱۲ فروردین، روز تجلی اراده پولادین ملت است
کد خبر : 1768190
لینک کوتاه کپی شد.

استاندار فارس با صدور پیامی به مناسبت روز جمهوری اسلامی، ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ را نقطه عطف تاریخ معاصر ایران و تجلی اراده پولادین ملت برای رقم زدن سرنوشت خود بر پایه استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی دانست و تاکید کرد که سرمایه اتکال به خدا، همبستگی و اتحاد ملی، در شرایط کنونی جنگ ترکیبی و فشارهای اقتصادی، مسیر پیروزی و سربلندی کشور را هموار خواهد ساخت.

به گزارش ایلنا، حسینعلی امیری چهارشنبه با صدور پیامی به مناسبت دوازدهم فروردین، روز جمهوری اسلامی ایران، این روز را نقطه عطفی در تاریخ معاصر کشور توصیف کرد.

استاندار فارس در این پیام بیان کرد: ۱۲ فروردین سال ۱۳۵۸، روز تجلی اراده پولادین ملت بزرگ ایران و نقطه عطفی در تاریخ معاصر این سرزمین است؛ روزی که ایرانیان با رای قاطع خود، “جمهوری اسلامی” را به‌عنوان نظام سیاسی برآمده از ایمان دینی، استقلال‌خواهی و مردم‌سالاری برگزید و سرنوشت خویش را بر پایه “استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی” رقم زد.

امیری در بخش دیگری از پیام خود با اشاره به شرایط ویژه کشور اظهارکرد: امروز در حالی سالگرد روز جمهوری اسلامی را گرامی می‌داریم که کشور عزیزمان ایران با شرایط ویژه و پیچیده تجاوز نظامی، فشارهای اقتصادی و جنگ‌های ترکیبی مواجه است، اما سرمایه بی‌بدیل این ملت یعنی “اتکال به خداوند سبحان، همبستگی و انسجام، اتحاد ملی و همراهی مردم و مسئولان” همواره مسیر پیروزی و سربلندی را در دشوارترین شرایط هموار کرده است.

وی در ادامه این پیام گفت: اینجانب ضمن گرامیداشت روز جمهوری اسلامی ایران، این روز بزرگ را به محضر رهبر انقلاب اسلامی، ملت بزرگ ایران، به‌ویژه مردم شریف استان فارس تبریک عرض می‌کنم و امیدوارم با استمرار وحدت و انسجام ملی که برگرفته از آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی و فرهنگ غنی ایرانی است، شاهد پیروزی در این نبرد نابرابر و شکوفایی و عزت بیش از پیش ایران عزیز و استان فارس باشیم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار