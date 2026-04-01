برآورد تخریب سیل اخیر در بازدید از بخش ششده و قره بلاغ فسا

به گزارش ایلنا، حسنعلی محمدی در این بازدیدها، نسبت به برآورد تخریب سیل اخیر و بررسی راهکارهای مقابله با سیلاب تاکید کرد.

به گفته این مقام مسئول؛ بررسی راهکارهای پیشگیری از بروز سیلاب از جمله موضوعاتی بود که با حضور مسئولین منابع طبیعی و اساتید حوزه آبخیزداری دانشگاه فسا و تعدادی از فعالین این حوزه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

محمدی در این نشست بر مدیریت جامع حوزه آبخیز و ضرورت توجه به آبخیزداری شهری برای کاهش خسارات سیل و دیگر مسائل این حوزه تاکید کرد.

