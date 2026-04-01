برآورد تخریب سیل اخیر در بازدید از بخش ششده و قره بلاغ فسا
در پی وقوع سیل اخیر در استان فارس و خسارات وارده به شهرستان های مختلف این استان، نماینده شهرستان فسا در مجلس شورای اسلامی از بخش ششده و قره بلاغ این شهرستان بازدید کرد.
به گزارش ایلنا، حسنعلی محمدی در این بازدیدها، نسبت به برآورد تخریب سیل اخیر و بررسی راهکارهای مقابله با سیلاب تاکید کرد.
به گفته این مقام مسئول؛ بررسی راهکارهای پیشگیری از بروز سیلاب از جمله موضوعاتی بود که با حضور مسئولین منابع طبیعی و اساتید حوزه آبخیزداری دانشگاه فسا و تعدادی از فعالین این حوزه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
محمدی در این نشست بر مدیریت جامع حوزه آبخیز و ضرورت توجه به آبخیزداری شهری برای کاهش خسارات سیل و دیگر مسائل این حوزه تاکید کرد.