دو حمله به ماهشهر/کشتی‌سازی اروندان خرمشهر مورد حمله دشمن متجاوز قرار گرفت

معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان از تجاوز دشمن آمریکایی - صهیونیستی به کشتی‌سازی اروندان خرمشهر و همچنین شهرستان ماهشهر خبر داد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، ولی‌الله حیاتی امروز چهارشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای اظهار کرد: ظهر امروز یک اصابت در ماهشهر رخ داد که با ۲ انفجار همراه بود. این حادثه در پی حملات هوایی دشمنان آمریکایی و صهیونیستی گزارش شده است.

وی افزود: تاکنون هیچ‌گونه تلفات جانی یا مجروحیت اعلام نشده است.

معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان همچنین گفت: ساعت ۱۵:۲۰ امروز چهارشنبه ۱۲ فروردین، شرکت کشتی‌سازی اروندان در خرمشهر هدف تهاجم هوایی قرار گرفت. در پی این حمله، بخش‌های مختلف این مجموعه دچار آسیب شده است.

حیاتی تصریح کرد: این حادثه در پی حملات هوایی دشمنان آمریکایی و صهیونیستی گزارش شده است. تاکنون هیچ‌گونه تلفات جانی یا مجروحیت گزارش نشده است.

 

