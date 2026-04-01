مصدومیت ۲۶ آتشنشان اصفهانی در پی حملات اخیر
مدیرعامل سازمان آتشنشانی شهرداری اصفهان با اعلام نجات ۲۷۷ نفر از شهروندان از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون، از مصدومیت ۲۶ تن از کارکنان این سازمان در جریان عملیاتهای امدادی مربوط به حمله دشمن آمریکایی صهیونیستی خبر داد و گفت: مدت زمان حضور در صحنه نسبت به سال گذشته ۲۰ ثانیه کاهش یافته است.
به گزارش ایلنا از اصفهان، سرآتشیار امید باقری روز چهارشنبه ضمن اشاره به خطرات جانی در محل اصابت پرتابهها، نسبت به تجمع شهروندان هشدار داد و افزود: با کمال تاسف در جریان امدادرسانیهای اخیر، ۲۶ نفر از همکاران من به رغم رعایت تمامی پروتکلهای استاندارد، دچار مجروحیت شدند که علت اصلی این آسیبها، ماهیت «۲ زمانه» بودن برخی اصابتها و احتمال حملات مجدد به یک نقطه است.
وی با اشاره به شرایط خاص روزهای آغازین سال ۱۴۰۵ اظهار داشت: با هدف تحقق شعار اصفهان؛ شهر زندگی و شهر ایمن»، ستادهای سهگانه نوروزی، جنگ و سیل در سازمان تشکیل شد تا مدیریت بحران در تمامی ابعاد به صورت برنامه محور دنبال شود.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی اصفهان بیان کرد: در این راستا، استقرار خودروهای فرماندهی و عملیاتی در پهنههای مختلف شهر و انجام بیش از ۲ هزار مورد بازدید ایمنی و ارزیابی ریسک از اماکن گردشگری صورت گرفته تا امنیت مسافران و مجاوران به بهترین شکل تامین شود.
باقری با ارائه گزارشی از عملکرد این سازمان در سال جدید تصریح کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون، ۳۰۰ مورد عملیات اطفای حریق و امدادرسانی (شامل حوادث معمول و موارد مربوط به حملات) انجام شده که طی آن ۲۷۷ نفر از شهروندان نجات یافتهاند.
مدیرعامل آتشنشانی اصفهان یکی از دستاوردهای مهم این سازمان را مدیریت زمان دانست و گفت: بر اساس دادهها، میانگین زمان حضور در صحنه به زیر ۱۴ دقیقه رسیده است.
وی اضافه کرد: همچنین در سال گذشته موفق شدیم زمان رسیدن به محل حریق و حوادث را ۲۰ ثانیه نسبت به مدت مشابه قبل کاهش دهیم.
باقری از مردم درخواست کرد: در زمان شنیدن صدای انفجار یا مشاهده اصابت، بلافاصله از محل فاصله بگیرید.
وی گفت: تجمع برای تماشا، علاوه بر خطرات جانی برای شهروندان، تمرکز تیمهای مهندسی حریق و نجات را بر هم میزند، لذا اجازه دهید نیروهای امدادی به جای دغدغه حفظ جان تماشاچیان، تمام توان خود را معطوف به عملیات نجات و اطفاء کنند.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی اصفهان از شهروندان خواست آخرین توصیههای ایمنی را تنها از طریق منابع رسمی دریافت و به آنها عمل کنند.