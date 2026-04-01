استاندار گیلان در جمع مردم رشت:
تنگه هرمز تنگه ٱحد جمهوری اسلامی است
استاندار گیلان گفت: ترامپ هدف خود را نابودی جمهوری اسلامی معرفی کرد ولی امروز همانها به دنبال باز کردن تنگه هرمز هستند، در حالی که این تنگه «تنگه احد» جمهوری اسلامی ایران است.
به گزارش ایلنا از رشت، هادی حقشناس در جمع مردم در میدان شهدای ذهاب رشت با بیان اینکه ملت ایران با حضور خود در میادین شهر اقتدار خود را نشان دادند، گفت: امروز ملتهای جهان شاهد این واقعیت درخشان هستند که جمهوری اسلامی ایران قدرتمندتر از گذشته میدرخشد.
وی با تأکید بر عقبنشینی ترامپ از مواضع قبلی خود افزود: ترامپ هدف خود را نابودی جمهوری اسلامی ایران معرفی کرد ولی امروز همانها به دنبال باز کردن تنگه هرمز هستند، در حالی که این تنگه «تنگه احد» جمهوری اسلامی ایران است.
استاندار گیلان با اشاره به جانفشانی نیروهای مسلح و مردم در ۳۱ روز گذشته تصریح کرد: در ۳۰۰ سال گذشته هر بار که حاکمی در ایران سقوط کرد، همراه با از دست دادن سرزمینهای وسیعی از جمله بلوچستان، افغانستان، تاجیکستان، آذربایجان، بحرین و بخشهایی از ترکیه بود، اما در ۴۷ سال اخیر یک وجب از خاک کشور کم نشده است.
حقشناس با بیان اینکه ملت ایران درس ایستادگی به جهانیان دادند، افزود: این حفظ خاک به بهای صدها هزار شهید، رئیسجمهور شهید، نخستوزیر شهید، وزرای شهید و نهایتاً رهبر شهید تمام شده است؛ ایرانیان این قطعه تاریخی و طلایی را با طلا خواهند نوشت.
وی یکی از اهداف استکبار را ایجاد جنگ روانی در کنار جنگ سخت دانست و بیان کرد: شهادت رهبر انقلاب، وزیر اطلاعات، وزیر دفاع و آخرین فرماندهان گواه این مطلب است که مسئولان نظام جلوتر از مردم در صحنه حضور دارند.
استاندار گیلان با تأکید بر نقش حضور مردم در صحنه تصریح کرد: موشک و پهباد بسیار مهم است، اما حضور شما در خیابان، دشمن را مأیوس کرده است. امروز برخی کشورهای اروپایی از جمله فرانسه و اسپانیا اعلام کردند هواپیماهای اسرائیل حق عبور از حریم آنها را ندارند که این نتیجه قدرت موشکی و حضور مردم در صحنه است.
حقشناس با بیان اینکه هنوز از اصلهای اصلی خود علیه دشمن استفاده نکردهایم، گفت: ما در تنگه هرمز هنوز کاری که باید انجام دهیم و نبض اطلاعات دنیا را حذف کنیم، انجام ندادهایم و در برخی کشورهای منطقه علیه منافع رژیم صهیونیستی و آمریکا استفاده نکردهایم.
وی با اشاره به هیمنه شکسته شده آمریکا در جنگ رمضان گفت: آمریکا که خود را بزرگترین قدرت جهان میدانست در مقابل اراده نیروهای مسلح و مردم ایران نتوانسته است ایران را بشکند، لذا مردم و نیروهای مسلح تا زمانی که در صحنه هستند، آمریکا و ناوهایش هر روز باید عقبنشینی کنند.
استاندار گیلان با بیان یک نکته تاریخی در خصوص رشادت مردم گیلان تصریح کرد: در همان محل پیلهداربوم، وقتی بیگانه حمله کرد و هزار نفر را سر برید، چنان وحشت کردند که گیلان را ول کردند و به باکو رفتند؛ ما فرزندان میرزای جنگلی هستیم.
حقشناس با اشاره به تأمین کالاهای اساسی در استان گفت: هرگز نمیگذاریم کالاهای اساسی در گیلان کم بشود؛ مسئولان گیلان این اختیارات را دارند و هرچه مورد نیاز باشد در ایران تأمین میکنیم.
وی افزود: به پاس رشادتهای مردم کرد ایران، مردم گیلان و مردم رشت، خود را مکلف به خدمتگزاری میدانیم و امیدواریم همه دستگاهها مشکلات مردم را حل کنند، یقین داشته باشید ایران پس از این جنگ، قدرتمندترین کشور نه در منطقه بلکه در جهان خواهد بود.