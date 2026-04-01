کشف انبار لوازم خانگی قاچاق در لنگرود

به گزارش ایلنا از لنگرود، مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان اعلام کرد: ماموران پلیس آگاهی شهرستان لنگرود در پی دریافت خبری مبنی بر دپو لوازم خانگی در یک محوطه انبار در شهرستان لنگرود، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار داده و پس از انجام تحقیقات و اطمینان از صحت موضوع به محل مورد نظر اعزام شدند.

با هماهنگی نمایندگان اداره تعزیرات و صمت از محل دپوی لوازم خانگی قاچاق بازرسی و ۲۳۲ عدد لوازم خانگی قاچاق شامل تلویزیون، ماشین لباس شویی، کولر گازی، آب میوه گیری به ارزش ۱۹۲ میلیارد ریال از این مکان کشف شد. متهم ۵۴ ساله با تشکیل پرونده در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.

انتهای پیام/