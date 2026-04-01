اعلام نحوه فعالیت ادارات استان البرز از ۱۵ فروردین؛
حضور ۲۰ درصدی کارکنان و تداوم دورکاری بانوان کارمند
معاونت توسعه منابع و مدیریت » استانداری البرز با اعلام نحوه فعالیت ادارات استان البرز از روز شنبه ۱۵ فروردین از حضور ۲۰ درصدی کارکنان و تداوم دورکاری بانوان کارمند، خبر داد.
به گزارش ایلنا از البرز، مهدی فراهانی معاونت توسعه منابع و مدیریت استانداری البرز از ابلاغ نحوه فعالیت دستگاههای اجرایی استان خبر داد و اعلام کرد: فعالیت تمام وزارتخانهها، سازمانها و دستگاههای اجرایی مستقر در استان البرز از روز شنبه ۱۵ فروردینماه ۱۴۰۵ تا اطلاع ثانوی با حداقل ۲۰ درصد کارکنان به صورت حضوری خواهد بود و بانوان شاغل به جز بانوان مدیر نیز تا اطلاع ثانوی به صورت دورکاری فعالیت خواهند کرد.
وی افزود: واحدهای پشتیبان ستادی و فنی بانکها نیز با حداقل ۲۰ درصد نیروها فعالیت خواهند داشت و همچنین حداقل ۳۰ درصد شعب بانکها به همراه شعب ارزی و شعب دارای صندوق امانات دایر خواهند بود.
فراهانی گفت: واحدهای عملیاتی دستگاههای خدماترسان، شهرداریها، مراکز درمانی، نهادهای نظامی، انتظامی و امنیتی و مدیران روابط عمومی و اطلاع رسانی دستگاه ها به دلیل حساسیت و اهمیت اقدامات از شمول این بخشنامه مستثنی هستند.
معاون استانداری با عنوان اینکه تمام ردههای مدیریتی در البرز مشمول دورکاری نبوده و از شمول این بخشنامه مستثنی هستند، تاکید کرد که در صورت نیاز و اعلام مدیران ارشد تا سقف مورد نیاز(بیش از حداقل ۲۰ درصد اعلام شده) جهت جلوگیری از توقف خدمات دستگاه و ارائه خدمات به شهروندان ، کارمندان دستگاههای اجرایی و اداری استان ملزم به حضور در محل کار خود و ارایه خدمت و انجام وظیفه خواهند بود.