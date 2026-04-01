۳۳ روز ایستادگی؛
یزد، تپنده و خستگیناپذیر در قلبِ ایران
مردم یزد در این ۳۳ روز ثابت کردند که عشق به وطن، خستگیناپذیرترین موتور محرک تاریخ است؛ مردمان و زنانی که آمده اند تا بگویند ما برای ایران، تا آخرین نفس ایستادهایم.
به گزارش خبرنگار ایلنا از یزد، امروز، سیوسه روز از آغاز نبرد نابرابر و تجاوز ناجوانمردانه میگذرد. ۳۳ روز است که ثانیهها با صدای انفجار و خبرهای تلخ گره خوردهاند، اما در لایههای زیرین این التهاب، ارادهی مردم، جریانی به زلالی قناتهای یزد و همچون شیرکوه محکم و استوار در جریان است.
در این ۳۳ شبِ سخت، خیابانهای ایران و بهویژه میدانهای شهرِ یزد، حتی یک لحظه هم رنگ خلوتی و سکوت به خود ندیدند. مردم ما، از پیرزنانی که تسبیحگردانِ پیروزی بودند و جوانانی که مشتهای گرهکردهشان پناهِ امنیتِ روانی جامعه بود، هر شب نجوای حمایت از ایران سر دادند.
یزدیها نشان دادند که رسم وفاداری را از اجداد صبورشان به ارث بردهاند. در تقویمِ غیرتِ این مردم، واژهای به نام «خستگی» وجود ندارد. اگر دشمن گمان کرده با گذشت یک ماه، شعلهی حمایتها فروکش میکند، کافی است سری به تجمعات پرشور مردم بزند تا ببیند چگونه ایمان و وطندوستی، خستگی را به زانو درآورده است.
و این روزها روایتِ مردمان و زنانی است که با وجود تمام فشارها، هنوز لبخند امید بر لب دارند و با گامهایی استوار، از وجب به وجب خاک پاک ایران دفاع میکنند.
این حضور حماسی، تجدید پیمانِ دوبارهای با آرمانهای ۱۲ فروردین و استقلال ایران است.