به گزارش ایلنا، رضا طوسی به اقدامات انجام شده برای کمک‌رسانی به واحدهای مسکونی و خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد در شرایط جنگی اشاره داشته و افزود: واحدهای آسیب‌دیده مورد بازدیدهای کارشناسی قرار گرفته و همچنین کمک‌های موردی به خانوارهای آسیب‌دیده پرداخت شده است.

وی به اقدامات حمایتی در نظر گرفته شده اشاره کرده و ادامه داد: برای منازلی که به صورت کامل تخریب شده‌اند، حمایت‌هایی در قالب ودیعه و اجاره مسکن انجام شده است. اطلاعات این خانواده‌ها به دستگاه‌های اجرایی مرتبط ارسال شده تا اقدامات لازم برای ثبت و جبران خسارت انجام شود.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان کردستان اظهار داشت: نحوه جبران خسارات از طریق اطلاعیه‌های رسمی دستگاه‌های اجرایی متولی در سطح این استان اعلام می‌شود. در این راستا از مددجویان تحت پوشش این اداره‌کل انتظار می‌رود اخبار و اطلاعیه‌ها را تنها از مراجع رسمی پیگیری کنند.

