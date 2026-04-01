مدیرکل کمیته امداد استان خبر داد:
آسیبدیدگی 149 واحد مسکونی مددجویان کمیته امداد کردستان در جنگ
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان کردستان به آسیبدیدگی منازل مسکونی مددجویان این نهاد در استان اشاره کرده و گفت: از ابتدای جنگ و حملات هوایی به مناطق مختلف استان تاکنون، 149 واحد مسکونی مددجویان زیرپوشش این نهاد در این استان دچار آسیب شده است.
به گزارش ایلنا، رضا طوسی به اقدامات انجام شده برای کمکرسانی به واحدهای مسکونی و خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد در شرایط جنگی اشاره داشته و افزود: واحدهای آسیبدیده مورد بازدیدهای کارشناسی قرار گرفته و همچنین کمکهای موردی به خانوارهای آسیبدیده پرداخت شده است.
وی به اقدامات حمایتی در نظر گرفته شده اشاره کرده و ادامه داد: برای منازلی که به صورت کامل تخریب شدهاند، حمایتهایی در قالب ودیعه و اجاره مسکن انجام شده است. اطلاعات این خانوادهها به دستگاههای اجرایی مرتبط ارسال شده تا اقدامات لازم برای ثبت و جبران خسارت انجام شود.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان کردستان اظهار داشت: نحوه جبران خسارات از طریق اطلاعیههای رسمی دستگاههای اجرایی متولی در سطح این استان اعلام میشود. در این راستا از مددجویان تحت پوشش این ادارهکل انتظار میرود اخبار و اطلاعیهها را تنها از مراجع رسمی پیگیری کنند.