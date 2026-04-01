انفجارهای بامداد امروز در اهواز، تلفات انسانی نداشت

معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان از وقوع چهار انفجار در شرق اهواز در بامداد امروز خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از خوزستان، ولی‌الله حیاتی امروز چهارشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای، اظهار کرد: حدود ساعت ۴:۲۵ بامداد چهارشنبه ۱۲ فروردین، چهار مورد اصابت در حوالی شرق اهواز رخ داد که با صدای انفجار شدید همراه بود.

وی با بیان اینکه این حمله هوایی کار دشمن آمریکایی و صهیونیستی بوده است، افزود: تاکنون هیچ گونه تلفات جانی و مجروحیت گزارش نشده است.

اطلاعات تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.

 

