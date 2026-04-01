رئیس محیط‌زیست سنندج خبر داد:

واژگونی تانکر حامل قیر مذاب در محور مواصلاتی سنندج - دیواندره / بخش اعظم قیردر شانه خاکی جاده پخش شد

رئیس اداره محیط‌زیست شهرستان سنندج گفت: یک تانکر حامل قیر مذاب در محور مواصلاتی سنندج - دیواندره به دلیل سرعت غیرمجاز واژگون شد. این تانکر با محموله ماده نفتی قیر مذاب از تبریز به سمت گیلان غرب در حرکت بوده که به دلیل سرعت غیرمجاز دچار حادثه شده است.

به گزارش ایلنا، شهاب محمدی به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و افزود: بعد از دریافت گزارش مبنی بر واژگونی یک دستگاه تانکر حامل مشتقات نفت، همکاران اداره محیط‌زیست شهرستان سنندج، ضمن بازدید از محل، نسبت به بررسی و سنجش آسیب‌ها و ابعاد حادثه اقدام کردند.

وی به میزان قیر تخلیه شده در این حادثه رانندگی اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: در اثر این حادثه بخش اعظم قیر، تخلیه و در شانه خاکی جاده پخش شده است. تذکرات لازم در خصوص لزوم پاک‌سازی سریع محل واژگونی پیش از شروع مجدد بارندگی به راننده تانکر داده شد.

