واژگونی تانکر حامل قیر مذاب در محور مواصلاتی سنندج - دیواندره / بخش اعظم قیردر شانه خاکی جاده پخش شد

به گزارش ایلنا، شهاب محمدی به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و افزود: بعد از دریافت گزارش مبنی بر واژگونی یک دستگاه تانکر حامل مشتقات نفت، همکاران اداره محیط‌زیست شهرستان سنندج، ضمن بازدید از محل، نسبت به بررسی و سنجش آسیب‌ها و ابعاد حادثه اقدام کردند.

وی به میزان قیر تخلیه شده در این حادثه رانندگی اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: در اثر این حادثه بخش اعظم قیر، تخلیه و در شانه خاکی جاده پخش شده است. تذکرات لازم در خصوص لزوم پاک‌سازی سریع محل واژگونی پیش از شروع مجدد بارندگی به راننده تانکر داده شد.

