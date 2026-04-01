تشییع پیکر شهید سرافراز اسلام جواد لکزایی در زادگاهش روستای انقلاب بخش وشمگیر آق قلا

به گزارش ایلنا از گلستان، پیکر مطهر شهید سرافراز اسلام، پاسدار شهید جواد لکزایی (چاری) پس از سال‌ها مجاهدت و ایثار در راه دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی، مورد استقبال مردم شهید پرور آق قلا قرار گرفت.

پیکر پاسدار شهید جواد لکزایی (چاری) در آرامستان زکریای نبی در خانه ابدی خود آرام گرفت.

این شهید والامقام اولین شهید جنگ رمضان در شهرستان آق قلاست.

انتهای پیام/